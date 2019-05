Virginie Efira, Antonio Banderas, Sylvester Stallone... In love au final de Cannes

Ce 25 mai 2019 se déroulait la dernière montée des marches avec la présentation en "Dernière séance" de la nouvelle réalisation d'Eric Toledano et Olivier Nakache, Hors normes avec Vincent Cassel et Reda Kateb. En effet, le 72e Festival de Cannes est terminé et a été précédé par un tapis rouge très glamour, foulé par celles et ceux qui allaient remettre un prix, en remporter ou pas... En effet, Si on pouvait croire que ce serait le grand soir pour Virginie Efira la belle et talentueuse comédienne belge applaudie dans Sibyl repartira bredouille, comme son film qui n'a pas été cité au palmarès. On peut être certain néanmoins que la star, parfaite dans son tailleur avec des escarpins qui ne lui ont pas joué des tours cette fois, gardera un doux souvenir de son passage à Cannes. Car c'est une aventure qu'elle a partagé avec la réalisatrice Justine Triet, devenue son amie depuis le tournage de Victoria, et avec son amoureux et partenaire dans le long métrage, Niels Schneider. Ils étaient toujours aussi charmants sur le red carpet final cannois.

D'autres couples ont fait vibrer le red carpet de la dernière séance du Festival : Sylvester Stallone et Jennifer Flavin – également accompagnés de leur fille Sistine –, le victorieux Antonio Banderas (Douleur et Gloire) et Nicole Kimpel, Vincent Elbaz et Fanny Conquy, Gael Garcia Bernal et Fernanda Aragones, Quentin Tarantino qui repart bredouille lui aussi mais au bras de sa belle Daniella Pick... L'amour se répandait sur le tapis rouge !

Catherine Deneuve, qui a remis la Palme d'or à Parasite de Bong Joon-Ho, a gravi les marches non loin de sa fille Chiara Mastroianni, venue remettre une mention spéciale lors de la cérémonie. Très élégante aussi en smoking, elle a décroché la veille le prix d'interprétation de la section Un certain regard pour Chambre 212. Géraldine Nakache a soutenu son grand frère Olivier, Céline Sallette, enceinte, était radieuse, tout comme Valérie Donzelli, Laetitia Dosch et Stacy Martins. Très enthousiaste, Jean-Hugues Anglade n'a pas caché son bonheur d'être sur la Croisette, à l'image d'Anne-Elisabeth Lemoine ou encore de la membre du jury, Elle Fanning.