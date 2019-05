Virginie Ledoyen, Leïla Bekhti, Elodie Bouchez... Sensuelles et glamour à Cannes

Pour assister à la présentation très hollywoodienne du nouveau film de Quentin Tarantino, les festivalières ont brillé de glamour et de sensualité lors de cette montée des marches du 21 mai 2019. Trois actrices françaises se sont démarquées par leur style et leur élégance sexy : Virginie Ledoyen, Leïla Bekhti et Elodie Bouchez.

Présidente du jury de la Queer Palm, Virginie Ledoyen a misé sur une robe satinée aux fines bretelles qui souligne parfaitement sa silhouette. A 42 ans, elle fait sensation pour la projection de Once Upon a Time... in Hollywood, non loin de Leïla Bekhti qui a choisi un costume noir associé à des escarpins très sexy. L'an dernier, l'égérie L'Oréal était au Festival pour défendre Le Grand Bain, cette fois, elle vient présenter La Fameuse Invasion des Ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, avec également Thomas Bidegain et Arthur Dupont. Bouleversante dans Pupille, Elodie Bouchez est également une habituée de Cannes. Robe bustier et échancrure pour dévoiler ses fines jambes, la comédienne avait opté, la veille, pour un élégant smoking lors de la montée des marches de La Belle Epoque. Dans sa robe rouge moulante, Hafsia Herzi était aussi radieuse, elle qui défend à la Semaine de la Critique sa réalisation Tu mérites un amour.

Pour venir voir la nouvelle réalisation avec le duo dingue – Brad Pitt et Leonardo DiCaprio –, les personnalités ne se sont pas fait prier ! Certaines sont venues en couple telles que Philippe Lacheau et Elodie Fontan, d'autres ont assuré l'exercice devant les photographes en solo. Ainsi, une armée de mannequins a arpenté le red carpet telles que Karolina Kurkova, Doutzen Kroes, Winnie Harlow, Leomie Anderson, Camila Morrone, Sasha Luss, Sara Sampaio, Coco Rocha ou encore Josephine Skriver. Les soeurs Fanning, Dakota et Elle (membre du jury remise de sa soirée) étaient époustouflantes. L'héroïne de Fast and Furious Michelle Rodriguez et l'invitée d'honneur de Cannes Zhang Ziyi ont aussi sorti le grand jeu.

Les acteurs Adrien Brody, Diego Luna, Chris Tucker, Gael Garcia Bernal, Jimmy Jean Louis, le coiffeur de stars Franck Provost, la styliste Chiara Ferragni et le roi des comédies musicales Luc Plamondon faisaient également partie de la longue liste des invités de la projection du film en lice pour la Palme d'or.