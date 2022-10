"Affreuse", "Trop vilain" : Coralie Porrovecchio ose une nouvelle coiffure, les critiques fusent !

Sur Snapchat, la jeune maman qui a vécu un deuxième accouchement "bizarre" a pris la parole. "Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien. Bon... update sur la coiffure. On adore, j'aime. C'est pas la plus belle des coiffures que j'ai pu faire mais ça change. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça a été mitigé quand j'ai mis ma photo hier", lance-t-elle. Finalement, face aux avis négatifs, Coralie Porrovecchio est revenue à ses cheveux naturels. "C'était un peu mitigé même si ça tirait un peu plus vers le 'on n'aime pas'. Le plus important, c'était que je fasse mon petit changement et que ça me plaise, déclare-t-elle. Après, c'est toujours sympa d'avoir vos avis aussi. Maintenant, retour à la normale !" Et à bientôt pour une prochaine folie capillaire, qui sait !