"Allez faire votre métier, on vous donne 60 000€" : Benoît Paire cash sur l'argent dans le tennis

S'il y a bien un tennisman qui sort du rang, c'est bien Benoît Paire. Le Français a toujours décidé d'être lui-même et de faire ce qui lui plaît, que ça plaise ou non. Joueur fantasque, il est capable des plus belles performances face aux meilleurs adversaires et à l'inverse il peut traverser des périodes sombres sans aucune victoire et avec des pétages de plomb à répétition. À côté de ça, il reste un joueur très apprécié par ses collègues et il compte parmi ses meilleurs amis Gaël Monfils ou encore Stan Wawrinka. Connu pour son sens de la fête, le sportif de 33 ans vit pour l'heure une saison compliquée.

Pourtant, tout avait parfaitement commencé lors de l'Open d'Australie pendant lequel il réussit un beau parcours et semble retrouver le sourire. Malheureusement, la suite a été plus compliquée, entre sa séparation avec l'influenceuse Julie Bertin et ses problèmes de santé mentale, Benoît Paire a vécu des derniers mois plus que compliqués. À côté de ça, le champion originaire d'Avignon poursuit une opération promotionnelle pour une célèbre marque de prêt-à-porter française et il a récemment fait une interview pour Konbini. Parmi les questions, il est notamment question d'un sujet souvent tabou, l'argent.

Je joue forcément pour les résultats (...) mais je joue aussi parce que ça rapporte de l'argent

Fier de bien gagner sa vie, il ne comprend pas pourquoi on cherche tant à éviter le sujet. "C'est dommage que ce soit tabou parce que, finalement, c'est un sujet comme tout le monde. C'est ma passion à la base, mais c'est aussi devenu mon métier, donc... Je joue forcément pour les résultats, pour prendre du plaisir sur un court de tennis, mais je joue aussi parce que ça rapporte de l'argent", détaille Benoît Paire. Le Français explique ensuite qu'il touche parfois jusqu'à 60 000 € par tournoi, avant de s'en prendre à ses haters : "Je suis sûr que ceux qui me critiquent, si je leur dis : 'Demain, allez faire votre métier, on vous donne 60 000 €', je pense vraiment qu'ils y vont en courant, donc...".