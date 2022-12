"Au revoir mon bébé" : Maxime Dereymez en deuil, photos et texte déchirants pour un bel hommage

Maxime Dereymez a été un danseur incontournable de l'émission Danse avec les stars. Sofia Essaïdi, Shy'm, Estelle Lefébure, Laury Thilleman, Tonya Kinzinger, Sophie Vouzelaud, Caroline Receveur, Arielle Dombasle, Pamela Anderson... elles ont toutes dansé avec lui avant qu'il ne quitte le programme. Mais ce n'est pas le moment pour se rappeler ou exposer des exploits du beau jeune homme qui traverse actuellement une épreuve très difficile.

Son Cavalier King Charles est en effet mort comme il l'a annoncé sur son compte Instagram. Un chien bien connu du programme puisque l'animal et son maître étaient inséparables. Ils posaient même ensemble devant les photographes lors d'évènements.

En légende de sa publication qui comprend cinq photos sur lesquelles il pose avec son toutou, Maxime Dereymez écrit, plein d'émotion : "Ça va être très dur et il va me falloir du temps pour me consoler, mais je dois réaliser à quel point j'ai eu de la chance de l'avoir à mes côtés pendant 10 ans. Merci à mes amis, ma famille de m'avoir offert ce bijou, ce petit être incroyable, parfait, qui m'a tellement donné d'amour, de bonheur. Merci à toutes les personnes qui l'ont croisé dans sa vie et qui l'ont aimé, chouchouté... Il était mon plus grand complice et je n'oublierai jamais cette relation si fusionnelle, si intense... Il aura tout de même vécu longtemps et heureux comme le méritent tous les animaux. Au revoir mon bébé, mon Foxtrott, je ne t'oublierai jamais, ça c'est certain..."