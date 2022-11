Danse avec les stars en deuil : Un danseur annonce la mort d'un être cher, "c'est dur..."

L'un des membres de la famille Danse avec les stars est en deuil. Le 5 novembre 2022, Maxime Dereymez a annoncé la mort de son grand-père Christian, décédé le 28 octobre dernier à 89 ans. Une perte tragique pour le danseur et chorégraphe qui a tenu à partager sa peine et sa tristesse sur Instagram.

En légende de plusieurs photographies de son précieux papi, Maxime Dereymez écrit : "C'est aujourd'hui que l'on dit au revoir à celui qui depuis tout petit m'appelait "Rodolphe Valentino"... Celui qui m'a toujours exprimé sa fierté quant à ma carrière. Celui qui m'a toujours accueilli avec un grand sourire et gentillesse. C'est dur de te voir partir, mais c'est la vie. Une page se tourne... Adieu Papi". Des mots très émouvants pour rendre hommage à Christian Dereymez dont les obsèques ont été célébrées le samedi 5 novembre 2002 à 9h au Centre funéraire Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise à La Tronche.

"What an amazing man. He will be greatly missed", "Mes pensées et plus sincères condoléances", "Oh mes condoléances mon max pensée à toutes ta famille je vous embrasse", "Mes sincères condoléances ainsi qu'à votre famille", "Thinking of you", "On comprend mieux d'où vient ta grande taille" peut-on lire en commentaires.