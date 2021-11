"C'est de la merd*" : Arnaud Ducret en larmes après un spectacle, il raconte

Présenter son spectacle devant une foule d'individus peut donner lieu à de bons comme à de mauvais moments. Interrogé par Topito, jeudi 28 octobre 2021, Arnaud Ducret est revenu sur l'un des pires moments de sa carrière : le jour où il a pleuré après un show, suite au comportement déplacé de certains spectateurs.

Ce soir-là, Arnaud Ducret avait d'abord fait la première partie de Pascal Legitimus et Mathilda May à l'Olympia devant 2 000 personnes. Requinqué après sa performance, l'humoriste s'est ensuite dirigé vers "le petit palais des glaces" situé dans le quartier de République (à Paris) où il jouait face à seulement 40 personnes. "Devant moi, y'a une fille avec deux mecs. À mon avis, ils étaient pas mal bourrés, car ils avaient la gueule en tableau de Picasso", a-t-il expliqué, avec ironie. "Pendant que je démarre le sketch, j'entends un bruit sourd (...) La meuf [Installée au premier rang, NDLR] en face de moi me dit sous sa main : 'C'est de la merde (...) c'est nul'".

Un avis qui n'a pas plu au principal intéressé, qui s'est alors empressé de la mettre en garde : "Je la regarde et je lui dis : 'Écoute-moi bien, ou tu t'arrêtes maintenant ou je te sors. C'est clair ?'" Une mise en garde qui a porté ses fruits - puisque la jeune femme et ses amis se sont vite ressaisis - mais qui a également causé un grand moment de gêne dans la salle. "Les gens qui étaient derrière n'avaient pas entendu que la fille me faisait chi** depuis le début du spectacle", a poursuivi l'époux de Claire Francisci. Interloqué par l'intervention de l'humoriste, le public a mis près de vingt minutes à se replonger dans le spectacle.

Une fois le spectacle terminé, Arnaud Ducret a pleuré dans sa loge. Se sentant coupable d'avoir recadré la trouble-fête, il n'a pas su retenir son émotion. "Je m'en suis voulu à en pleurer dans ma loge tout seul, comme un c*n, avec ma chemise trempée, et en caleçon, parce que j'avais enlevé mon fut", a-t-il avoué. Ce n'est qu'après coup que l'humoriste de 42 ans a appris que les trois individus agissaient sous l'influence d'alcool et de substances illicites.