"C'est le papa qui s'en occupe" : Anne-Claire Coudray maman d'Amalia, ces sacrifices qu'elle a dû faire

Durant l'été 2009, Anne-Claire Coudray devient présentatrice remplaçante des journaux télévisés sur LCI, la chaîne d'information en continu du groupe TF1. C'est la première étape qui la mène ensuite vers les JT de la première chaîne, dont elle devient ensuite un des visages récurrents. À 46 ans, qu'elle fête ce 1er février 2023, la journaliste est désormais incontournable. Une carrière menée tambour battant et qui n'a pas été évidente à concilier avec son autre vie, celle de maman.

Son collègue Julien Arnaud a dévoilé la nouvelle durant le journal de 20h de TF1 : Anne-Claire Coudray est devenue maman d'une petite Amalia au mois de juillet 2015. Remplacée durant son congé maternité par Audrey Crespo-Mara, la journaliste chouchoutait son bébé avec son compagnon, l'homme d'affaires Nicolas Vix. Celle qui a été joker de Claire Chazal pour les JT estivaux de TF1 s'est consacrée à la venue de son trésor, puis a repris les chemins des plateaux qui ne sont pas de tout repos.

En effet, dans TV Grandes Chaînes en 2020, elle expliquait avoir dû faire des sacrifices pour concilier son métier très prenant et sa fille, puisqu'elle est à la tête du JT du week-end de TF1 : "C'est vrai, c'est le papa qui s'en occupe. Les débuts de semaine sont un moment de 'reconquête', où je dois refaire ma place. Mais je me rattrape : quand je suis avec elle, j'y suis à 100%. (...) Je dois culpabiliser un peu de la laisser le week-end, alors je fais une vraie rupture avec le travail."

Elle ne m'a jamais connu autrement

En grandissant, Amalia observe sa mère que tout le monde connaît dans son salon, elle a été très active aussi pendant les présidentielles. Un statut qui n'est pas toujours évident, comme elle le confiait dans l'émission On refait la télé sur RTL : "Quand elle est née, je suis devenue présentatrice donc elle ne m'a jamais connu autrement. Après, je sens bien que parfois quand il y a des jeunes dans la rue qui me demandent des photos, ça ne lui plaît pas trop, de partager sa maman. Mais je fais tout pour que ça ne lui pèse pas, pour normaliser les choses." Tellement habituée à voir sa maman à la télé, elle se moque parfois d'elle : "Elle me caricature : 'Madame, Monsieur bonsoir ! Il est 20h !'" On imagine bien la star du PAF s'amuser de cette remarque !