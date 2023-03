"C'est lui qui a eu le coup de foudre..." : Daniel Auteuil avec Emmanuelle Béart, cette surprise qu'ils avaient joliment dévoilée ensemble

En 1984, Daniel Auteuil plongeait pour la première fois ses yeux dans le regard bleu azur d'Emmanuelle Béart lors du tournage de L'Amour en douce, dont il a d'ailleurs chanté le générique : Que la vie me pardonne !. Le coup de foudre est immédiat entre l'actrice et le comédien. Ensemble, ils ont également joué dans les chefs d'oeuvre de Claude Berri : Jean de Florette et Manon des Sources, en 1986. Invités sur le plateau de France 2 le 15 décembre 1986, ce couple star avait réservé une magnifique surprise à leurs fans : un duo improvisé sur le titre Où vais-je ? de Guy Béart, le père de la comédienne. Les amoureux avaient ainsi interprété cette chanson face aux téléspectateurs, ne pouvant s'empêcher de s'adresser de longs regards tendres tout au long de la chanson. La vidéo intégrale d'archive Ina est disponible via ce lien.

Une fois revenus sur le plateau, Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil avaient dévoilé les coulisses de ce cadeau très inattendu. Fan de leur prestation, l'animateur les avaient accueillis en lançant : "Malheureusement ce n'est pas la promotion d'un 45 tours", "C'est un cadeau pour vous" répondait alors l'actrice. "Vous avez travaillé beaucoup là non ?" lui avait rétorqué le présentateur. "Eh bien écoutez moi pas vraiment. Moi j'ai fait ça avec beaucoup de facilité mais Emmanuelle a énormément travaillé" avait indiqué Daniel Auteuil, plaisantait sur sa carrière de chanteur.

Plus sage, l'actrice de Nelly et monsieur Arnaud avait ajouté : "Moi c'est la première fois, j'ai jamais été devant un micro avant ça. C'est Daniel qui a eu le coup de foudre un jour en allant chez mon père, qui a eu le coup de foudre pour la chanson et qui m'a dit qu'il voulait la chanter. Et puis, tout d'un coup, on a eu l'idée d'un duo et de ce cadeau pour cette émission et on trouvait ça sympa de le faire, c'est tout. Alors c'est pas un disque mais si vous voulez que ce le soit, téléphonez !"

Vous avez fait des tournées ?

Daniel Auteuil avait été par la suite invité à discuter de sa courte carrière de chanteur. "Vous avez déjà fait deux disques avant ?", "Oui j'ai fait deux disques. Le premier a bien marché, le deuxième n'a pas marché j'ai arrêté." expliquait-il. "Et vous avez fait des tournées ?", "Non ce que j'ai adoré faire, c'est aller chanter dans des boîtes en Bretagne pour me roder un petit peu je suis allé... C'est un curieux métier ça d'aller chanter dans des boîtes, dans le playback c'est quelque chose de très difficile. D'ailleurs on chante devant des gens qui ne vous écoutent pas. C'est terrible, même ils tournent le dos." avait-il répondu.

Ensemble, le couple est resté onze ans durant et s'était marié en 1993 pour finalement divorcer en 1995. Ils avaient eu une fille prénommée Nelly née le 19 novembre 1992 (qui a épousé le 24 août 2018 Lucas Veil, fils d'Agnès Buzyn et de Pierre-François Veil et petit-fils de Simone Veil).