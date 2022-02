"C'est officiel qu'elle va rechanter" : Malgré l'omerta, un proche de Céline Dion brise le silence

Cela faisait depuis des mois que personne n'avait vu Céline Dion en chair et en os, elle qui souffre de spasmes musculaires au coeur de toutes les rumeurs les plus folles, certains allant jusqu'à parler de paralysie. Et puis, fin janvier, Paris Match a diffusé des photos inédites de la star chez elle à Las Vegas, sur ses deux jambes, mais avec une petite mine et les cheveux gris. Autour d'elle, une omerta s'est installée quant à son état de santé réel. Mais un proche affirme qu'il ne faut pas s'alarmer et que la diva prépare bien son grand come back.

C'est en effet ce que rapporte Hugo Damas, auprès du journal québécois La Presse, dans un billet publié le 1er février. Celui-ci affirme que Céline Dion poursuit sa convalescence à Las Vegas - où elle aurait emménagé dans une nouvelle maison - et que son équipe s'active pour reprendre comme prévu le restant de la tournée mondiale Courage World Tour, dès le 25 mai à Birmingham, en Angleterre ; les dates nord-américaines repoussées par la pandémie sont en revanche purement et simplement annulées. "C'est officiel qu'elle va rechanter, j'en suis convaincu. Ses fans peuvent être rassurés", précise une source du clan Dion sous couvert d'anonymat. "Il faut savoir que les gens qui travaillent étroitement avec Céline Dion signent des ententes de confidentialité qui les empêchent de parler aux journalistes", précise de son côté le reporter.

Hugo Damas, qui souligne que du temps de René Angélil la communication autour de la santé de Céline aurait été gérée différemment, a aussi pu s'entretenir avec une autre source proche de la chanteuse. "Les trucs qui sont sortis en France, c'est de la spéculation extrême, à moins qu'ils ne sachent des choses que moi-même je ne sais pas", précise celle-ci. Une manière de tacler, notamment, les déclarations grandiloquentes faites par Matthieu Delormeau qui affirmait sans sourciller que Céline Dion serait paranoïaque au point d'entendre la voix de son défunt mari et qu'elle consommerait des antidépresseurs ! "Le chroniqueur n'a pas précisé la provenance de ses informations lorsque je l'ai contacté lundi (...) Beaucoup d'affirmations, peu de faits", souligne le journaliste.

Hugo Damas confirme cependant qu'autour de Céline Dion c'est "l'omerta qui règne" en particulier auprès de Team Céline, l'équipe en charge de sa communication sur les réseaux sociaux. Ces derniers n'ont par exemple rien fait pour "dissiper les rumeurs de fibromyalgie ou de 'neuropathie à petites fibres', qui clouerait Céline au lit pour les deux prochaines années", écrit le journaliste. Idem auprès de la maison de disque de la star ou de ses représentants, qui gardent un silence embarrassant..