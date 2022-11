"C'est pas toujours facile !" : M. Pokora, papa honnête de deux enfants avec 15 mois d'écart

"Ce n'est pas facile tous les jours ! (Rires) Mais c'est tellement de bonheur, de nouveaux rires au quotidien, de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles blagues... Mes enfants me surprennent chaque jour. Mais il faut bien avouer que, quand vous en avez deux à quinze mois d'écart, c'est un sacré boulot !", sourit-il. Deux enfants et une belle-fille, Violet, âgée de 12 ans et dont le chanteur semble très proche. D'ailleurs, si les petits garçons commencent à parler et connaissent autant le français que l'anglais, la jeune fille est quant à elle en plein apprentissage du français.

Peut-être utilise-t-elle comme base l'une des nombreuses chansons de celui qui a épousé sa mère en décembre 2020 après trois ans de vie commune. En tout cas, le chanteur en est conscient, sa façon d'écrire ses textes a changé depuis que sa vie a été bouleversée par ses petits princes.

"Comme je le dis dans la chanson Avant vous, dédiée à mes fils : 'Avant vous, je n'étais pas un homme'. Ça a changé tellement de choses... Même dans ma vie d'artiste où, aujourd'hui, je n'ai plus envie, dans des clips, par exemple, de me montrer séducteur ou sexy... Je n'arriverais pas à l'assumer face à mes enfants, à ma femme, ou alors, si je le fais, c'est comme sur 'Ouh na na', en version anglaise, avec ma femme, Christina", confie-t-il, honnête.

En tout cas, dès le 18 novembre, ses fans pourront découvrir Epicentre, son nouvel album et réserver ensuite leurs places pour une tournée qui s'annonce grandiose !