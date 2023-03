"C'est un des plus gros scandales !" : Julien Courbet, outré par la situation aberrante d'un invité, explose en direct

Julien Courbet est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Une réputation à laquelle il a une nouvelle fois fait honneur ce matin, vendredi 17 mars, dans son émission quotidienne intitulée Ça peut vous arriver diffusée en direct sur la chaîne M6 et retransmise à la radio sur les ondes de RTL. Dans ce programme, qui a pour but d'aider les consommateurs confrontés à des litiges ou victimes d'arnaques et autres injustices, l'animateur s'est quelque peu emporté face à la situation d'Ahmed.

Effectivement, cet invité continue de recevoir des amendes pour sa voiture - bien qu'il ne conduise pas - de la part de l'administration française qui a déjà prélevé près de 900 euros directement sur son compte. De quoi faire en sorte que Julien Courbet voit rouge. "C'est quand même de la folie ! C'est quand même un des plus gros scandales ! Et je le dis, après vous pouvez me traiter de ce que vous vous voulez... Mais c'est-à-dire qu'il est innocent. Il a été déposer plainte, mais la machine administrative vient le saisir... Il est obligé de venir sur ce plateau pour se faire entendre, c'est quand même complètement fou !", s'est-il emporté dans cette séquence à découvrir ci-dessus.

Vous allez voir ce qu'il va vous arriver !

"Amusez-vous, vous, de votre côté, à ne pas payer les impôts ou quoi, vous allez voir ce qu'il va vous arriver ! C'est fou", a-t-il argumenté. "Vous imaginez le ridicule... On est en France, on est en 2023 et voilà ce qui se passe. Cette dame, elle n'y est pour rien du tout, mais ils répondent pas aux mails... Tout le monde s'en fout ! On le prélève, c'est pas ta voiture et lui le pauvre 900 euros...", a-t-il continué, avant de détendre l'atmosphère avec quelques blagues.