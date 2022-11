"C'est un petit coeur" : Véronique Jannot séparée de Laurent Voulzy, elle s'exprime sur leur relation

Célébrissime assistance sociale Joëlle Mazart de la série Pause café, Véronique Jannot dégage la même douceur que son personnage dans cette série culte. Invitée de l'émission Chez Jordan pour le site Télé-Loisirs et C8, l'actrice et chanteuse de 65 ans a répandu sa tendresse devant les caméras. Interrogée sur un ex-compagnon, l'artiste a ainsi fait preuve d'autant de franchise que de bienveillance à son propos.

Si Véronique Jannot est une comédienne très appréciée, elle a aussi fait des éclats avec sa voix. Elle a débuté dans la chanson lorsque la production qui s'occupait de son show Pause café lui a demandé d'en enregistrer les génériques de début et de fin. Dans l'univers musical, l'artiste a rencontré différentes figures et notamment un certain Laurent Voulzy. Avec lui, elle a signé en 1984 un tube qui a fait - et continue - de faire danser, Désir, désir. Une histoire d'amour naît alors entre les deux personnalités.

Ce qui l'a poussée à mettre fin à leur histoire

Le couple a vécu une belle histoire d'amour durant une dizaine d'années, et s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, Véronique Jannot ne garde aucune amertume de leur idylle. Les ex-amoureux se sont d'ailleurs retrouvés dans La Boîte à secrets, émission présentée par Faustine Bollaert sur France 3. Sur le plateau de Jordan de Luxe, c'est donc avec des mots très tendres qu'elle a parlé de l'auteur-compositeur-interprète : "Laurent, c'est un petit coeur, c'est quelqu'un qui est plein de tendresse." Elle poursuit avec beaucoup d'amour : "C'est au-delà d'être ensemble. Il y a des âmes, des coeurs qui se rencontrent et qui ne se séparent jamais, même si la vie les sépare. Laurent, je l'aime. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie et de mon coeur."

De quoi se demander pourquoi un si joli duo a mis fin à son histoire. Avec sincérité, la maman de Migmar s'explique : "Parce que Laurent est un éternel adolescent et qu'à un moment, j'avais peut-être besoin d'autre chose. En même temps, cette complicité d'adolescents qu'on avait est absolument merveilleuse. Et je n'ai que des souvenirs merveilleux avec lui."