"C'était vraiment bon" : Garou surpris pas sa fille Emelie, rares confidences

"Nous sommes malheureusement éloignés très souvent, mais on parle de tout. Nous ne vivons pas dans une complicité quotidienne, mais plutôt de continuelles retrouvailles", disait Garou de sa fille Emelie en 2017. Ils partagent néanmoins une passion commune pour la musique. La jeune femme a même fait une énorme surprise à son père, en lui révélant ses talents de compositeur.

C'est dans l'émission radio de Bernard Montiel, diffusée sur RFM (radio partenaire de la tournée Up Scene de Garou) que Garou a évoqué cette surprise. Le chanteur de 49 ans et coach de la version québécoise de l'émission The Voice est revenue sur une anecdote qu'il avait confié dans l'émission On est en direct, sur France 2. Garou a offert à sa fille Émelie un ukulélé en érable au début de la pandémie de Covid-19. Emelie travaille pourtant dans l'astrophysique et a toujours refusé de se lancer dans la musique.

"Je lui offre ça, 24h plus tard, elle m'envoie une vidéo où elle me chante 3 ou 4 chansons. Je lui ai dit : 'Mais t'as appris le ukulélé comme ça en 3 heures ?', s'est souvenu Garou face à Bernard Montiel. "Deux jours plus tard, elle m'envoie des vidéos de chansons qu'elle a composées, et c'était vraiment bon !", poursuit-il. Étonné, le chanteur a proposé à Emelie de composer avec lui. Leur collaboration fut malheureusement de courte durée, la faute à un différend créatif.

Garou s'est tout de même inspiré de sa fille en traduisant un titre écrit et composé par elle et en reprenant un bout de musique pour un autre titre inédit, qu'il jouera sans doute sur scène lors de sa nouvelle tournée.

L'artiste parle rarement de sa fille. Peu d'informations circulent sur la jeune femme, à l'exception de sa date de naissance, le 7 juillet 2001. Emilie est née de la relation de son père avec Ulrika, un mannequin suédois.

Côté coeur, Garou vient justement d'officialiser sa nouvelle relation. Le 19 novembre dernier, il s'est présenté au tout premier dîner caritatif de la Fondation One Drop, organisé au Pavillon Dauphine, et en était le maître de cérémonie. Garou est arrivé avec sa nouvelle compagne, une jeune et jolie brune prénommée Emily.