"Ca a été difficile parfois" : Iris Mittenaere honnête sur ses ex (Kev Adams et Anthony Colette ?)

Entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c'est l'amour fou. L'ex-Miss France également élue Miss Univers en 2016 a présenté son compagnon en septembre 2019, lors du défilé de lingerie Etam. Depuis, le couple ne se quitte plus et s'affiche complice tant sur tapis rouge que sur les réseaux sociaux. Lundi 7 février 2022, lors d'une session questions/réponses en story sur Instagram, la jolie brune de 29 ans se livre un peu plus sur sa relation avec sa moitié.

Alors qu'un internaute lui demande comment elle a su qu'elle était amoureuse de Diego El Glaoui, Iris Mittenaere s'explique et en profite pour déclarer tout son amour au charmant brun. "C'était une évidence... Je me suis sentie complète, délestée de tout, légère, confie-t-elle. J'ai l'impression que tout est possible avec lui. Et je n'ai plus peur de rien car j'ai déjà tout en l'ayant à mes côtés." Et la belle précise avec humour avoir toutefois toujours peur "du vide, des espaces clos, du noir".

Si elle semble aujourd'hui plus épanouie que jamais, la reine de beauté est passée par des moments difficiles. Ainsi, à la question de savoir si elle a "galéré en amour" avant de rencontrer Diego El Glaoui, la brunette à la silhouette de rêve répond par l'affirmative ! "Oui... Mais je ne regrette rien, j'ai vécu de belles histoires d'amour qui m'ont permis d'en apprendre plus sur la vie, même si ça a été difficile parfois", lance Iris Mittenaere, qui a été en couple avec Anthony Colette, son partenaire dans Danse avec les stars (TF1), et a vécu une histoire d'amour avec l'humoriste et comédien Kev Adams.

Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, la jeune femme tient à préciser qu'elle est aujourd'hui très heureuse et surtout que, même si elle a vécu quelques déconvenues en amour, elle a "toujours eu énormément de chance en amitié". Quelques lignes écrites en légende d'une photo d'elle et Christophe Beaugrand, autre animateur de TF1 avec qui elle collabore à l'animation de Ninja Warrior. Rappelons qu'Iris Mittenaere est également très proche de l'ancienne Miss France Camille Cerf.