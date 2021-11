"Ça me fait peur" : Faustine Bollaert cash sur ce qu'elle craint pour ses enfants

À la tête d'une toute nouvelle émission intitulée Les temps changent, Faustine Bollaert s'est exprimée à ce sujet auprès de nos confrères de Télé Star, ce samedi 6 novembre 2021. Un magazine diffusé sur France 2 dans lequel la mère de famille traitera de sujets de société comme les violences sexuelles ou encore la transidentité.

Auprès de nos confrères, l'animatrice s'est épanchée sur un sujet qui l'inquiète beaucoup en tant que mère de famille : les agressions sexuelles sur mineurs et la pédophilie. Un sujet qu'elle essaye de délicatement aborder sans se presser avec ses enfants, Abbie (8 ans) et Peter (6 ans) - nés de sa relation avec le romancier Maxime Chattam - et qui sera l'un des thèmes de son émission. "Comme tous les parents, ça me fait peur, d'autant plus que les personnes qui témoignent avaient l'âge de mes enfants quand elles ont été abusées." Et de poursuivre, au sujet de son rôle de mère : "Je me pose régulièrement cette question : comment trouver le moyen de les alerter sans créer d'angoisse, ni les sortir trop vite du monde de l'enfance."

L'animatrice pointe notamment l'inconscience de l'époque, qui l'amène aujourd'hui à faire très attention. "On s'insurge aujourd'hui pour des choses devant lesquelles on a fermé les yeux", dit-elle, évoquant au passage le film Beau-père dans lequel le défunt Patrick Dewaere a une relation sexuelle avec sa belle-fille de 14 ans sans que cela ne choque personne à l'époque...

Très proche de ses enfants, Faustine Bollaert partage régulièrement de leurs nouvelles sur la Toile. En septembre dernier, la mère de famille avait d'ailleurs dévoilé l'une des fâcheuses manies de son fils Peter. Encore traumatisé par la pandémie de coronavirus, ce dernier suivait à la lettre toutes les recommandations sanitaires. Respectant scrupuleusement les gestes barrières, il refusait notamment de montrer toute affection à ses parents : "Le baiser a lentement repris de la place dans nos vies, pour mon fils aussi. Il a compris que le vaccin protégeait. Il est rassuré, plus serein dans cette vie un tout petit peu plus insouciante qu'il y a quelques mois", assurait-elle à Télé Magazines.

