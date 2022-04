"Ça ne va pas ou quoi ?" : Lucie Lucas "a pété un câble" dans les coulisses de Clem

Il n'est jamais simple, pour les fans d'une série, de voir un personnage changer de tête. Il n'est pas forcément plus aisé, pour les stars du programme, de se faire à ce changement. Quand Lucie Lucas a appris que François-David Cardonnel prenait la place de Benoît Michel pour incarner Jérome, l'ex-mari de Clem, elle a réagi un peu durement. "J'ai un peu pété un câble, expliquait-elle au magazine Télé Star. Ce n'est pas le même acteur et je trouve ça vraiment dur pour le public de devoir s'habituer à un nouveau visage. Et en même temps, on peut très bien comprendre que Benoît Michel n'était pas disponible à ce moment-là."

Il faut dire que l'un est brun, l'autre blond... la ressemblance entre François-David Cardonnel et Benoît Michel est loin d'être flagrante. Ce qui a effrayé Lucie Lucas, l'héroïne du show de TF1 ? Le fait que le comédien qui rejoint l'équipe partage quelques similitudes avec un autre acteur : Mathieu Spinosi, qui jouait Julien, le père de Valentin et ancien petit-ami de Clem. Et c'est pourquoi la comédienne serait partie à la rencontre de la production pour exprimer ses craintes : "C'est le sosie de Mathieu Spinosi qui joue Jérôme ? Ca ne va pas ou quoi ?"