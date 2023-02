"Ça se bécotait dans les coins" : Révélations coquines sur le club H, mystérieuse planque d'Harry et William

C'était leur tanière, leur endroit à eux : si leur relation est aujourd'hui très tendue, les princes Harry et William ont autrefois partagé de nombreuses choses, dont un lieu gardé secret très longtemps, le "Club H". Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal : cette petite pièce située dans "les sous-sols de Highgrove", a vu les plus belles heures de leur adolescence, sans que personne d'autre que leurs amis n'y soit jamais invité.

Des heures que le fils cadet du roi Charles n'a pas oublié de décrire dans son autobiographie, Spare, sortie début janvier, et dans laquelle il détaille leurs soirées loin de tous les photographes et des tabloïds omniprésents dans leur vie. Parlant de leur "repaire" avec beaucoup de nostalgie, le prince décrit les "deux portes vertes, avec des petites poignées en laiton" derrière lesquelles se tenait leur petit coin de paradis.

Mais auparavant, le labyrinthe était difficile pour y arriver. "Il fallait passer une lourde porte blanche au rez-de-chaussée, descendre une volée de marches de pierre en pente raide, se frayer un chemin à tâtons sur un sol de pierre humide, descendre encore trois marches, traverser un long couloir sous une voûte très basse, passer devant plusieurs celliers où Camilla gardait ses meilleures bouteilles de vin, puis longer un grand congélateur et plusieurs débarras", décrit-il. Et on sent que ses souvenirs sont ancrés dans sa mémoire !

"Souvent éméchés, parfois ivres morts"

Le jeune homme décrit ensuite la pièce, aménagée avec "des éléments de mobilier chipés ici et là", mais surtout "une desserte à bouteilles, bien fournie". Car c'est principalement à cela que leur servait le Club H : faire la fête ! "Willy et moi débutions en général la soirée par un petit tour au pub du coin", décrit d'ailleurs le père d'Archie (3 ans) et Lilibet (20 mois), avant de se rappeler qu'ils retrouvaient "un groupe de copains" qui finissait au Club H.

Et c'est "souvent éméchés, parfois ivres morts" que se terminait la soirée : "Ca se bécotait dans les coins, assez innocemment, et ça buvait aussi – moins innocemment. Du rhum-coca ou de la vodka", raconte le prince, qui nie cependant toute drogue dans cet endroit où il a également passé du temps au calme, seul ou avec son frère aîné, "sur la même longueur d'onde".

"Il me paraissait souvent plus serein dans cette pièce que n'importe où ailleurs. Et c'était pour lui un soulagement, je crois, d'être quelque part où il n'éprouvait pas le besoin de faire semblant de ne pas me connaître", écrit d'ailleurs le mari de Meghan Markle, avant de confier comment s'est conclu le Club H : une journaliste, qu'il qualifie de "furoncle purulent" avait fait courir le bruit que le jeune homme s'y droguait, causant un énorme scandale et la fin de cette période bénie.