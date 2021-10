"Ce qu'on ne dit pas c'est..." : JoeyStarr, agacé, reprend Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous...

JoeyStarr, c'est une gueule, une voix mais aussi une triste histoire qui démarre dans la cité Salvador Allende, en Seine-Saint-Denis (93) en 1967. Aujourd'hui comédien au cinéma et au théâtre, le rappeur est également auteur. Sur le plateau de C à Vous, la suite, l'artiste de 54 ans est venu parler de son autobiographie, Le petit Didier (Robert Laffont). Si son enfance bercée par la violence quotidienne de son père et le départ de sa mère est connue de tous, Didier Morville, de son vrai nom, semblait offusqué lorsqu'Anne-Elisabeth Lemoine a abordé le sujet.

"Ce livre, c'est aussi le portrait de votre père Jean, qui vous a élevé seul. Un dragueur de compétition, qui passe des heures à s'épiler dans la salle de bain, joue au tiercé et vous adresse à peine la parole. Egoïste, cruel, taiseux et violent : vous vivez seul avec lui dans la peur de la rouste. Chez les Morville, on apprend les tables de multiplication à coups de ceinture". C'est alors que JoeyStarr la coupe. "C'est marrant, c'est le truc qui revient le plus souvent. Mais ce qu'on ne dit pas c'est qu'il était bricoleur, il cuisinait, il était très inventif...", a ajouté l'ancien comparse de Kool Shen, dressant un portrait moins dur de son paternel pour équilibrer.