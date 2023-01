"Cela ne fait pas de moi une sainte" : Isabelle Adjani franche comme jamais sur sa famille

Isabelle Adjani n'a plus rien à prouver à personne. Sa filmographie parle pour elle et fait directement partie du panthéon du cinéma français. Récompensée à cinq reprises du César de la meilleure actrice, un record, et nommée à deux reprises pour l'Oscar de cette même catégorie, elle compte parmi les monstres sacrés du septième art.

Pour autant, l'actrice métamorphosée, qui aime parfois s'offrir des périodes de répit et disparaître quelque temps, ne souhaite pas s'arrêter là et préfère continuer à jongler entre les planches et les plateaux de tournage. Depuis 2022, son spectacle Le Vestige Marilyn, bien que plutôt confidentiel au départ, connaît un franc succès, public comme critique.

elle avait assuré une représentation de Vertige Marylin le 6 août dernier au théâtre de Verdure du Festival de Ramatuelle. Un rendez-vous pour lequel de nombreuses personnalités s'étaient réunies, parmi lesquelles le couple tout récent formé par Sophie Davant et William Leymergie. Elle avait également fait la clôture du Festival Pierre Lacoste avec cette pièce et a été magistralement applaudie.

Elle sera le 4 et le 5 janvier au théâtre Anthéa d'Antibes pour le Vertige Marylin, la star française a décidé d'accorder une nouvelle interview à nos confrères de Nice-Matin.

Celle que je suis, c'est tout

Lorsque le journaliste l'interroge sur la surexposition qu'elle a toujours préféré fuir, la comédienne répond sans détour. "On paie toujours le prix quand on cherche à préserver un espace qu'on ne vous accorde pas. Quand il fallait choisir entre faire un film ou rester auprès de mes parents ou de mon frère qui étaient malades, il n'y avait pas d'hésitation. Cela ne fait pas de moi une sainte. Cela fait de moi celle que je suis, c'est tout. Je considère que c'est mon humanité. Et cela me rend capable de transmettre cette humanité à mes personnages, au cinéma ou au théâtre", développe-t-elle ainsi.

D'autant plus que pour ce spectacle, inspiré de la vie trépidante et hors norme de Marilyn Monroe, Isabelle Adjani s'est également replongée dans ses propres interviews. "Parfois ça amène beaucoup d'émotion", confesse-t-elle. "C'est comme si je me dénudais. Beaucoup de gens m'ont dit que cela leur avait permis de faire réellement connaissance avec moi. Être actrice, c'est être une surface de projection. On ne peut pas échapper aux fantasmes", conclut-elle dans cet entretien d'une lucidité déboussolante.

De nombreux projets

Isabelle Adjani a plusieurs actualités en cours. Fin décembre, elle a commencé à tourner avec Mathieu Amalric et Josée Dayan à la réalisation, l'unitaire Adieu vinyle, adapté du roman À coeur perdu de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, pour France 3. Selon Variety, Isabelle Adjani tournera également prochainement dans une nouvelle adaptation de Belphégor, le célèbre roman d'Arthur Bernède, qui sera aussi réalisée par Josée Dayan. Elle pourrait avoir pour partenaire John Malkovitch. Une réalisation en six épisodes.

Elle sera au théâtre pour Vertige Marilyn le 31 mars 2023 à la Salle Pleyel à Paris et en juin 2023 aux Nuits de Fourvières. Elle est, bien sûr, également toujours à l'affiche du film Mascarade, au cinéma.