"Cheveux grisonnants et rides..." : Églantine Éméyé se dévoile changée, près d'un mois après le décès de son fils

Églantine Éméyé est en deuil depuis un mois... Mais malgré cela, elle trouve tout de même le courage et la motivation de reprendre le travail. Le 20 février dernier, c'est avec le coeur lourd qu'elle annonçait le décès de son fils Samy polyhandicapé et âgé de 17 ans. Le "coeur brisé", elle avouait cependant ressentir une part de soulagement, notamment lié au fait de savoir que son fils ne souffrirait plus jamais. Aujourd'hui, celle qui est à la fois animatrice télé et comédienne reprend doucement sa vie et a même participé récemment à un tournage.

Pour l'occasion, Églantine Éméyé a été rendue méconnaissable. Grimée par les maquilleurs professionnels de l'équipe de tournage, elle affiche des cheveux grisonnants et des petites rides au niveau des yeux. "Tournage de 'Meurtre à Bayeux'. Changement total pour moi : une nouvelle expérience et de nouvelles rencontres. On me vieillit pour mon personnage, et je découvre Bayeux ainsi que sa tapisserie que je n'avais jamais vue", écrit-elle sur Instagram en légende d'une série de photo. Sur l'une d'elles, on peut voir son étonnante transformation...