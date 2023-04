"Des choses qui ne me ravissent pas" : Vanessa Paradis, 50 ans, honnête sur le temps qui passe

Le temps qui passe, Vanessa Paradis, ça ne l'effraie pas. Dans les colonnes de Madame Figaro, le 6 avril 2023, la femme de Samuel Benchetrit s'est confiée sur sa vie, avec la plus grande sincérité du monde. La chanteuse et comédienne qui est sur les planches pour les dernières dates de la pièce de théâtre Maman, au Théâtre Edouard VII à Paris, a évoqué ses 50 ans, qu'elle a fêtés le 22 décembre dernier avec ses proches et qu'elle prend "avec le sourire". Elle l'annonce d'emblée : "L'âge n'a jamais été une obsession" chez elle. Et d'ajouter : "Mais forcément j'y pense : je suis invariablement placée face à mon image, et il m'arrive de me voir en gros plan et de remarquer des choses qui ne me ravissent pas", a tenu à souligner l'interprète du morceau Divine Idylle. Interrogée sur sa silhouette longiligne d'adolescente, la maman de Lily-Rose Depp a confié qu'elle ne faisait rien de spécial pour l'entretenir. "Je bouffe comme quatre", a-t-elle expliqué, avant de parler de son métabolisme rapide. "J'ai le métabolisme de mon père, un bon vivant qui est resté sec comme ça toute sa vie".

Vanessa Paradis cash à propos de son corps

Même si Vanessa Paradis admet ne pas voir besoin de faire attention à sa ligne, elle met un point d'honneur à pratiquer une activité physique aussi régulièrement que possible. "Je fais aussi beaucoup de sport, même si c'est mon métier qui me garde en forme", a-t-elle expliqué. "C'est très sportif de chanter, athlétique même", a ajouté l'ex-femme de Johnny Depp. Néanmoins, Vanessa Paradis reste lucide sur les prochaines années de sa vie. La chanteuse, révélée en 1987 avec le tube Joe le taxi a confié à nos confrères de Madame Figaro qu'elle était "comblée par la vie qu'[elle] a pu mener jusque-là, par tout ce qu'[elle] a vécu". Mais cela ne l'empêche pas de penser au jour où tout sera terminé pour elle. "Oui, il reste moins de temps, et ce sera moins facile. Je m'entends dire de plus en plus souvent : 'Ça passe vite.' Mais c'est comme ça. La Terre a quelques milliards d'années et notre passage y est bref".