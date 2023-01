"Des photos intimes de toi circulent" : Un célèbre chroniqueur de TPMP victime de chantage

Avec la célébrité peuvent parfois venir quelques inconvénients de taille... Présent sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 10 janvier 2023, Jean-Michel Maire en a apporté la preuve pure et dure. Encore choqué par sa récente mésaventure, le chroniqueur sulfureux a révélé avoir été victime d'une tentative de chantage et d'extorsion de fonds. Tout a commencé par de simples échanges séducteurs sur les réseaux sociaux...

On le sait, il faut se méfier des réseaux sociaux. Mais pour les personnalités publiques, la méfiance doit être encore plus accrue ! Souvent victime de chantage ou de menaces, les célébrités doivent sans cesse contrôler les informations qu'ils communiquent via ces célèbres plateformes. Pour Jean-Michel Maire, la tentation a été trop forte... "Dernièrement j'ai été victime d'une tentative de chantage et d'extorsion de fonds. J'étais célibataire à ce moment-là. Et comme par hasard, quand on est un peu connu, on reçoit beaucoup plus de messages de jeunes filles jolies, que quand on est dans l'ombre", a-t-il commencé à expliquer face à Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs.

C'est arrivé progressivement

Rapidement, les choses deviennent plus sérieuses entre le journaliste de 61 ans et la jeune femme. "Du coup, j'ai commencé à parler avec cette jeune fille-là, on s'est échangé des photos. Moi, j'étais en pleine confiance parce que ça faisait tellement de temps qu'on parlait ! Puis c'est arrivé progressivement, on s'est échangé des messages, on se racontait nos vies, c'est devenu plus intime...", a-t-il continué.

Certain de pouvoir faire confiance à cette inconnue, Jean-Michel Maire finit malheureusement par déchanter. "Un jour, un journaliste du magazine Public, que je connais un peu, m'a appelé en me disant : 'Est-ce que c'est normal qu'on reçoive des photos intimes de toi à la rédaction ?' J'ai écrit à la personne, et sachant qu'elle était dévoilée, elle m'a tout de suite dit qu'elle réclamait 25 000 euros pour cesser d'essayer de vendre les photos en question à la presse", a-t-il ajouté avant de conclure : "J'ai contacté la police, qui a tenté de donner rendez-vous et de piéger cette personne, car elle prenait vraiment des précautions avec des téléphones à carte prépayée, etc. Mais elle a dû se méfier et la police n'a pas réussi à la choper... Mais à un moment j'ai quand même eu un peu peur, parce que ça devenait vraiment très intime..."