"Des propos abjects" : Après son agression homophobe, Frederic Deban défendu par le Festival d'Avignon

Difficile de croire que ce genre d'agression puisse encore se dérouler en 2022 mais malheureusement, Frédéric Deban en a fait l'amère expérience : l'ex-interprète de Grégory Lacroix dans Sous le Soleil a été victime d'attaques homophobes de la part d'un régisseur du Festival d'Avignon, alors qu'il s'apprêtait à jouer sa pièce Journal d'un malentendant et ses malentendus, tiré de sa propre expérience.

Une agression très violente pour laquelle il a reçu le soutien du théâtre et du Festival : dans un communiqué publié ce week-end, le personnel n'a pas hésité à témoigner dans son sens. "Il y a deux jours, un technicien chargé de la régie des spectacles a pris à part un des artistes programmés dans notre théâtre après une violente querelle, et a proféré à l'encontre de celui-ci, M. Fréderic Deban des injures homophobes que toutes les personnes, personnel et public, ont bien entendu réprouvés", ont-ils tout d'abord écrit.

Le communiqué explique ensuite que leur "idéal dans [leur] action a toujours été la défense de l'art, des artistes et des libertés personnelles et fondamentales. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons à faire connaitre notre totale réprobation et notre soutien à la victime de ces insultes". Promettant de "prendre les sanctions qui s'imposent envers le coupable de ces propos abjects et indéfendables", ils expriment envers leur "artiste et ami l'expression de [leur] solidarité inconditionnelle ainsi que [leur] sympathie".

Un communiqué publié très peu de temps après l'agression et qui devrait faire plaisir à l'acteur et à son metteur en scène, qui expliquaient dans la plainte déposée au commissariat d'Aix-en Provence que l'homme "a proféré des injures homophobes devant témoins et a essayé de nous frapper, écrit l'acteur de 57 ans. Injures : 'Va enculer ton mec' et 'espèce de fiotte'. Le public attendait devant le théâtre et a tout entendu".

Ancien comédien de Sous le Soleil, dont il ne garde pas que des bons souvenirs, Frederic Deban est désormais au théâtre pour parler de la surdité et d'acouphènes, un mal qui l'a lui-même handicapé pendant des années et qu'il a réussi à soigner grâce à un implant qui lui a "sauvé la vie" comme il l'a plusieurs fois raconté.