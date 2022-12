"Deux caillots dans le cerveau" : Sandrine Kiberlain dans le coma, son accouchement a failli virer au drame

L'an 2000 était un événement très attendu à l'époque. Pour Sandrine Kiberlain, ces moments n'ont pas été faciles. Elle est devenue maman pour la première fois cette année-là, en accueillant Suzanne, fruit de ses amours avec Vincent Lindon, il est vrai. Mais elle a aussi perdu son papa, auteur de théâtre connu sous le pseudonyme de David Decca, alors qu'elle était enceinte. C'est peut-être le mélange de ces centaines d'émotions qui a rendu son accouchement difficile, comme elle le raconte dans une interview accordée au magazine Society.

Le lendemain de la naissance, je suis tombée dans le coma

"J'ai vécu le meilleur et le pire en même temps", explique Sandrine Kiberlain, en pensant à cette grossesse et à tout ce qui a pu l'entourer. Le jour où Suzanne a pointé le bout de son nez, d'ailleurs, n'a pas été non plus facile à vivre... puisque l'actrice a soudainement perdu connaissance quelques heures après avoir porté sa fille dans ses bras. "Le lendemain de la naissance, je suis tombée dans le coma, deux caillots dans le cerveau, se souvient-elle. On n'a jamais trop compris, mais je pense que j'étais tellement tendue, la tristesse du deuil, la volonté de protéger mon bébé, ça devait être trop pour ma tête, et ça a pété. Mais j'ai fait ce choix d'être là, avec ma fille, et je me suis réveillée au bout de deux jours."

J'ai pleine confiance en elle

Aujourd'hui, Suzanne Lindon fait son petit bonhomme de chemin en tant qu'actrice, comme papa et maman. Héroïne de la deuxième saison de la série En Thérapie, elle a récemment dévoilé son premier film en tant que réalisatrice, Seize Printemps, et a obtenu un petit rôle de serveuse dans le très décrié Les Amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi. S'ils ont toujours été là pour elle, Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon l'ont fait séparément puisqu'ils ont mis fin à leur histoire en 2003, tout en restant en excellents termes. "Suzanne, je lui fiche la paix, elle a choisi sa voie, assure sa mère dans les colonnes de Madame Figaro. Et j'évite d'en parler, c'est trop intime. Moi, j'ai pleinement confiance en elle et sa génération."