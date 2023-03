"Elle fait la bise comme..." : Pierre Niney, son tacle dans 'LOL: qui rit, sort!' à une femme puissante pas épargnée

Pierre Niney avait fait savoir son mécontentement

La relation entre la politique et Pierre Niney n'a pas toujours été très apaisée. Plus de 100 jours après la fermeture des lieux culturels, lorsque le pays a été frappé par la Covid-19, et qu'aucune date n'avait encore été annoncée pour leur réouverture, le comédien qui s'est installé à la campagne avec sa femme Natasha Andrews et leurs deux filles, avait renouvelé son exaspération à l'adresse du président de la République et son gouvernement. Comme d'autres, parmi lesquels Nicolas Bedos, le pensionnaire de la Comédie française, avait fait savoir son mécontentement. Et Roselyne Bachelot n'avait pas manqué de lui répondre sur Twitter. "Cher Pierre Niney oui ce que nous vivons est très dur. Il faut tenir bon. La pandémie flambe partout en Europe. Rien n'est stabilisé. Le plus terrible serait de rouvrir et d'être contraint de refermer après les fêtes. Je serai à vos côtés pour surmonter cette crise épouvantable", lui avait-elle adressé.