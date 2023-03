"Elle me mettait des micros et des caméras..." : Benjamin Castaldi traqué par sa femme Aurore, étonnantes révélations

On ne peut pas dire que Benjamin Castaldi a été le plus fidèle des hommes ! Le chroniqueur de Touche pas à mon poste n'a même jamais caché avoir trompé ses femmes tout au long de sa vie, jusqu'à sa rencontre avec son épouse Aurore Aleman (à qui il s'est uni en 2016). "La seule femme qui a réussi à me calmer c'est ma femme actuelle. Mais c'est parce qu'elle sait très bien qui je suis et si je reçois un texto, il sonne sur le micro-ondes donc forcément... Elle a tout connecté à la maison !", a-t-il révélé lors de son passage dans l'émission Chez Jordan.

Une confidence qui a tout de suite fait réagir l'animateur Jordan De Luxe, lequel s'est demandé si Aurore avait réellement placé "un routeur" pour traquer les faits et gestes de son homme à la réputation volage. "Elle me mettait des micros et des caméras dans l'appartement", a-t-il alors assuré, sous les yeux ébahis de sa compagne qui l'avait rejoint en plateau.

"Alors déjà je tiens à dire qu'il check mon téléphone autant que je check le sien", s'est-elle donc défendue, ajoutant qu'il était "beaucoup plus jaloux" qu'elle. "Oui, je suis très jaloux", a confirmé Benjamin Castaldi. Et pour Aurore Aleman de continuer : "Donc ce n'est pas du tout moi la psychopathe de la maison. Le téléphone a sonné une fois, c'était au début de notre histoire, je n'ai même plus ses codes sur mon téléphone ni ses mails, donc non, on a dépassé ça".

J'ai tous les jours peur de le perdre

Quoi qu'en soit leur fonctionnement, Benjamin et Aurore se sont bien trouvés et ne pourraient être plus heureux. La productrice ne manque d'ailleurs pas d'éloge au sujet du père de son fils Gabriel (2 ans et demi). "C'est mon soleil dans ma vie, c'est mon pilier, c'est mon amour, c'est mon pote, on se marre, c'est le père de Gabriel... c'est mon mari quoi", a-t-elle déclaré avec tendresse. Elle est si amoureuse de Benjamin Castaldi, qu'elle a reconnu avoir "tous les jours peur de le perdre".

Une peur qui ne l'empêche pas de vouloir agrandir la famille avec lui. Malheureusement, elle se heurte au refus catégorique de l'homme de télé. "J'ai 52 ans, ça va", a-t-il justifié son non désir d'avoir un autre enfant. Il faut dire qu'il est déjà le papa de quatre garçons, nés de trois femmes différentes. Il y a ses aînés Julien (27 ans) et Simon (21 ans), issus de son union avec Valérie Sapienza, Enzo (18 ans) de ses amours avec l'animatrice Flavie Flament et enfin Gabriel, le petit dernier.