"Je serai à la rue..." : Benjamin Castaldi et l'arrêt de TPMP, il fait de terribles révélations...

C'est indéniable, Benjamin Castaldi a eu une carrière télévisuelle fulgurante et bien remplie. Mais depuis quelques années, l'animateur se fait beaucoup plus rare. Seule émission où il continue d'être quotidiennement présent : Touche pas à mon poste, dans laquelle il occupe le rôle de chroniqueur depuis 2016. Sans filtre sur son passé et son présent, le mari d'Aurore Aleman n'hésite jamais à se confier sur sa situation amoureuse mais surtout sur sa situation financière qui n'est pas si reluisante, puisqu'il avoue lui-même être très endetté.

Présent le mardi 7 mars 2023 sur le plateau de l'émission Chez Jordan, Benjamin Castaldi est revenu une nouvelle fois sur ses problèmes d'argent. Aujourd'hui, il n'a plus que TPMP et, si l'émission venait à s'arrêter, ce serait "une catastrophe" comme il le dit lui-même. "Deux mois après je suis dans la rue ! Je n'ai pas d'économies, je n'ai pas de biens, je n'ai pas un rond de côté... Si demain Cyril me jette, je suis dans la rue", affirme-t-il avant de se reprendre : "Enfin non parce que j'irais chez ma mère ou ma belle-mère donc je serais logé, j'aurais un toit."

Je vis au jour le jour

Mais pour l'instant, Benjamin Castaldi ne préfère pas y penser. "Je vis au jour le jour et au mois le mois. C'est Aurore (sa femme, ndlr) qui tient les comptes et, comme beaucoup de Français, des fois on est le 20 du mois et on sait que ça va tirer sur la fin du mois, donc on fait gaffe comme je suis pas le plus précautionneux du monde... Mais voilà c'est la vie de beaucoup d'animateurs ou de gens de télé où t'as des périodes où tu gagnes bien ta vie et d'autres moins. C'est parfois compliqué", affirme-t-il avec sincérité.

Si son passé et son présent l'obligent à se serrer la ceinture, l'ancien mari de Flavie Flament se console en sachant qu'il aura en revanche une très bonne retraite à l'avenir. "Je vous dirais de combien, c'est plus de 4000 euros, mais j'aurais une belle retraite parce que comme j'ai été en CDI chez TF1 et M6, j'ai vachement cashtonné ! Donc je vais être bien, je vais être bien", a-t-il révélé avant de conclure face à l'insistance de Jordan De Luxe : "Non je vous dirais pas combien mais je vais être bien !"

En voilà un qui a hâte d'être à la retraite !