"Je n'ai plus de carte de crédit" : Benjamin Castaldi endetté, nouvelles confidences sur ses soucis d'argent

Benjamin Castaldi est "en fin de vie financière" et n'a pas peur de l'avouer. Régulièrement interrogé sur ses problèmes d'argent par Cyril Hanouna, le chroniqueur a pour habitude de raconter ses anciennes frasques et dépenses monumentales. Aujourd'hui bien en peine, le mari d'Aurore Aleman est cerné par les huissiers et privé de carte bleue. Sur le plateau de Touche pas à mon poste le mercredi 15 février 2023, il a révélé avoir passé la Saint-Valentin au restaurant japonais avec sa femme. Une nouvelle qui a beaucoup étonné Gilles Verdez...

"Mais comment tu as fait pour payer ?", s'est enquis le compagnon de Fatou. Bien embêté, Benjamin Castaldi a admis avoir été invité par son épouse. "Alors, tu sais quoi ? C'est ma femme qui m'invite. Parce que, tu sais, je n'ai plus de carte de crédit moi...", a-t-il rappelé face à l'étonnement des autres chroniqueurs. En effet, l'ancien animateur de Secret Story n'a plus la possibilité de pouvoir payer à sa guise. "J'ai une cartounette. Ma carte bleue, franchement, quand j'avais 20 ans, j'avais une carte comme ça, et je m'étais dit : 'Plus jamais je n'en aurai une !' Et voilà, maintenant j'ai une carte avec laquelle je ne peux même pas dépenser... rien", a-t-il lâché avec résignation.

C'est uniquement pour payer des petits trucs...

Intrigués, les autres chroniqueurs ont cherché à en savoir plus sur cette fameuse carte inutile. "C'est une carte de retrait ?", a voulu savoir Géraldine Maillet. Mais Benjamin Castaldi est formel, cette carte ne lui sert presque à rien. "Même pas ! C'est uniquement pour payer des petits trucs... C'est limité à 50 euros il me semble. Avec 50 euros tu te fais un gros macdo quoi, c'est tout...", a-t-il expliqué.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Benjamin Castaldi parle sans filtre de ses problèmes financiers. Chaque soir ou presque sur le plateau de TPMP, l'animateur évoque sa situation compliquée et ses dettes à foison. "C'est mort, je serai en fin de vie financière dans quinze jours, ce n'est pas grave. Ce sera cessation de paiement. L'argent quand y en a plus, y en a plus. J'ai une échéance que je ne pourrai pas honorer car j'ai un ami qui m'a proposé une caution qu'il ne m'a pas faite. Je vais gérer au jour le jour. Je ne sais pas ce que je vais faire, ça va être compliqué", révélait-il en septembre 2022. Aujourd'hui, il doit encore la somme astronomique de 2,5 millions d'euros...