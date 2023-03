Benjamin Castaldi infidèle à Flavie Flament : "J'allais à droite, à gauche, devant et derrière", il avoue tout

C'est un couple presque mythique, dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui... En septembre 2002, Benjamin Castaldi épouse Flavie Flament en grande pompe. Pour l'occasion, tous les médias de France ou presque sont présents ! Leur histoire d'amour est sur toutes les lèvres et les tourtereaux sont quotidiennement harcelés. Le 8 février 2004, l'animatrice donne naissance à un fils, Enzo. Malheureusement, cela ne suffit pas à sauver leur couple... Ils se séparent en décembre 2006 et divorcent en juillet 2008.

Invité sur le plateau de Chez Jordan ce mardi 7 mars 2023, Benjamin Castaldi est revenu sur cette idylle et a révélé ne plus avoir de contact avec la jolie blonde. "C'est assez compliqué mais c'est pas grave, c'est la vie. Tout ça c'est malheureusement les conséquences d'une vie complexe en ce qui me concerne et en ce qui la concerne, mais je ne lui en veux pas, c'est comme ça...", a-t-il expliqué face à Jordan De Luxe. Il faut dire que l'animateur n'a pas été fidèle et reconnaît volontiers avoir été la cause principale de leur rupture. "Si je suis honnête je dois reconnaître que pour le coup, je n'ai pas été le mari le plus fidèle du monde... J'étais très gentil mais mon défaut c'est que j'avais le feu au c*l. Par contre j'étais un mari attentif, prévenant et très généreux ! Mais j'allais à droite, à gauche, devant et derrière... J'allais partout", a-t-il lâché.

On ne se refait pas...

Malgré tout, Benjamin Castaldi avoue ne pas s'être excusé auprès de son ex-femme. "Vous savez le problème des hommes c'est qu'on ne se refait pas... La seule femme qui a réussi à me calmer c'est ma femme actuelle (Aurore Aleman, ndlr). Mais c'est parce qu'elle sait très bien qui je suis et si je reçois un texto, il sonne sur le micro-ondes donc forcément... Elle a tout connecté à la maison !", révèle-t-il ensuite en riant de nouveau. Des informations qu'a pu confirmer Aurore Aleman puisqu'elle s'est ensuite joint à son mari pour la fin de l'interview.

Malgré tout, Benjamin Castaldi ne renie pas du tout son histoire d'amour avec Flavie Flament. Et lorsque Jordan De Luxe lui demande de passer un message à son ex-femme, le chroniqueur de TPMP fait tomber le masque. "Je lui dirais merci pour ce beau garçon que tu m'as donné et merci pour ces quelques années qui ont été folles", a-t-il conclu. Espérons que la principale intéressée recevra ce message !

Pour rappel, Benjamin Castaldi est papa de Julien (né le 18 septembre 1996) et Simon (né le 20 avril 2000), deux garçons qu'il a eu avec sa première femme Valérie Sapienza. Il a ensuite eu Enzo (né le 8 février 2004) avec Flavie Flament. Il épouse ensuite la journaliste et animatrice Vanessa Broussouloux, avec qui il n'a pas d'enfant. Puis, en août 2016, il se marie à sa femme actuelle, Aurore Aleman. Ensembles, les tourtereaux ont eu un petit garçon prénommé Gabriel et né le 27 août 2020.

Flavie Flament, quant à elle, a deux garçons : Antoine (né en décembre 1995), fruit de ses amours avec Bernard Flament, et donc Enzo, né de son union avec Benjamin Castaldi.