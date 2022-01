"Elle ment !" : Paul Belmondo et sa femme Luana se taquinent dans Tous en cuisine

Chaque soir, Cyril Lignac multiplie les recettes avec anonymes et personnalités, parfois avec quelques séquences inattendues... Le 6 janvier, le célèbre chef et animateur télé recevait Paul et Luana Belmondo, depuis leur cuisine à Rome, en Italie.

Le couple était ravi de participer à l'émission de M6 même si, pour Luana, le challenge n'était pas vraiment effrayant elle qui est également cheffe. Ainsi, elle a cuisiné des ravioles revisitées à la pomme de terre avec son mari. "Aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur le grand chef Paul, parce qu'il sait très bien cuisiner", a-t-elle blagué d'entrée de jeu pendant que son époux reconnaissait jouer à l'assistant pour la recette du jour. Alors que Cyril Lignac lui demandait si Paul cuisinait un peu à la maison, elle s'est montrée très franche ! "Écoute, absolument pas ! Et quand je dis absolument pas, c'est rien du tout. Paul, avoue-le !", a-t-elle lâché.

Faussement outré, le comédien de 58 ans, qui repart en tournée avec la pièce Boeing Boeing, a alors réagi. "C'est pas vrai, tous les jours, elle ment", a assuré le fils du regretté Jean-Paul Belmondo. Compatissant, Cyril Lignac a rassuré son invité. "Moi je ne ferais pas la cuisine si j'étais avec Luana. Elle cuisine tellement bien que tu n'as besoin de rien faire. C'est ça qui est bon. Tu as bien choisi !", a-t-il rétorqué. Nul doute que Luana Belmondo aurait cependant bien aimé avoir un commis de cuisine un peu plus efficace à ses côtés. "On se bat un peu, parce qu'en fait il m'engueule", a-t-elle ajouté. Heureusement, le couple a fini sa recette dans les temps...

Lors de l'émission de M6 - qui prend fin ce vendredi 7 janvier -, Luana Belmondo avait le sourire aux lèvres, sans doute heureuse de pouvoir continuer à montrer au grand public ses talents de cuisinière après avoir été victime d'un coup dur l'été dernier : son éviction surprise de RTL. Elle tenait une chronique culinaire sur les ondes de la radio depuis 2018 et a été remerciée, selon elle, en raison de son accent...