"En sa présence, Papa rajeunissait" : Ces liens précieux et insoupçonnés entre Meghan et Charles révélés

S'il est de notoriété publique que le roi Charles III est particulièrement proche de sa belle-fille Kate Middleton et que tous les deux sont très complices, il semblerait que le souverain ait également été proche de Meghan Markle, son autre belle-fille, au moment où celle-ci est entrée dans la famille. Du moins selon le prince Harry, qui raconte dans son autobiographie, Spare (Le Suppléant, en VF), à quel point il était heureux de voir sa femme et son père si bien s'entendre.

Et notamment au travers d'une scène qui se joue entre eux avant leur mariage. Alors que le jeune couple cherche les musiques qui vont émailler la cérémonie puis la soirée, le fils aîné d'Elizabeth II offre son aide à son cadet, qui l'accepte avec plaisir. Muni d'une enceinte et d'une playlist, le septuagénaire se plonge alors, avec Meghan Markle, dans la recherche des meilleurs morceaux. Sous l'oeil attendri d'Harry.

"Meg a fait surgir tant de choses, tant de qualités en lui que je ne connaissais pas. En sa présence, Papa rajeunissait. Je le voyais bien, comme je voyais les liens entre eux se renforcer, et ça renforçait aussi mes propres liens avec lui", raconte-t-il. Il faut dire que le prince Harry et son père n'ont pas eu une relation très simple : se sentant rejeté depuis son enfance puisqu'il n'est pas "l'héritier", le petit frère du prince William avait également très mal vécu son adolescence sans sa mère Diana, décédée alors qu'il n'avait que 12 ans.

"Tant de gens traitaient Meg de façon sordide"

Et c'est également cela qui a touché le prince Harry : son père, reconnaissant sa femme comme une princesse, au même titre que sa mère ou que sa belle-soeur. "Tant de gens traitaient Meg de façon sordide que j'avais le coeur comblé en constatant que mon père la traitait comme la princesse qu'elle allait bientôt – qu'elle était peut-être destinée à – devenir", se souvient-il. A noter que le roi Charles avait ensuite accepté de conduire Meghan Markle à l'autel pendant son mariage, son père n'étant pas présent.

Malheureusement, la jeune femme n'est finalement pas vraiment devenue une princesse, puisque moins de deux ans après leur mariage, le prince Harry et sa femme sont repartis vivre aux Etats-Unis avec leurs deux enfants Archie (3 ans et demi) et Lilibet (1 an et demi).

Ce qui n'a pas empêché la jeune femme de retrouver son beau-père à deux occasions : pendant le Jubilé, ils auraient déjeuné tous ensemble après une messe très tendue, un repas qui aurait permis au souverain de rencontrer sa petite-fille, Lilibet, qu'il ne connaissait pas. Le couple l'a également retrouvé en septembre dernier, pour les obsèques d'Elizabeth II.