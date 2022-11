"Extravagance financière", "jeux de pouvoirs" : David et Cathy Guetta, un couple "fougueux" selon leurs signes astrologiques

Ce samedi 19 novembre, un grand nombre d'artistes est attendu pour les NRJ Music Awards, dont l'édition 2022 sera exceptionnellement présentée par Camille Combal – Nikos Aliagas étant blessé. Et pour cette soirée, un artiste français règne en maître : il s'agit de David Guetta. On retrouve ainsi le DJ star dans multiples catégories et on peut d'ores et déjà imaginé que l'artiste sera regardé scrupuleusement par ses proches, à commencer par son ancienne épouse Cathy Guetta ainsi que leurs enfants Elvis et Angie. Alors que David Guetta vient de se séparer de sa jeune compagne Jessica Ledon, et que déjà on évoque un retour de flamme possible avec la mère de ses enfants et reine de la nuit, quid de leur couple sur le plan astrologique ?

Séparés depuis l'année 2014, Cathy et David Guetta ont formé l'un des couples les plus mythiques des années 2000. Et forment malgré tout toujours depuis leur séparation une très belle famille soudée. Si Cathy Guetta a assuré qu'un "revival" n'était pas à l'ordre du jour, cela n'a pas empêché la businesswoman de faire une belle déclaration d'amour à ce dernier, alors qu'il célébrait le 7 novembre dernier ses 55 ans. "Happy birthday mon David, a partagé la femme d'affaires, qui s'est récemment lancée dans la cosmétique et a lancé son application pour booker un DJ. Tu as été mon tout. Tu es le père de mes deux extraordinaires enfants. Tu es ma famille et tu sera pour toujours dans mon coeur. Gros bisous de Los Angeles."

Relations "tourmentées" entre la femme Bélier et l'homme Scorpion

Il faut dire que David Guetta, natif du Scorpion, et Cathy Guetta, native du Bélier, forment un duo des plus intenses. Une combinaison de caractères passionnés et entiers à qui l'on prête forcément des relations "tourmentées", comme rapporte l'astrologue de ELLE. "Les jeux de pouvoirs sont donc inévitables, c'est aussi ce qui leur plait", apprend-on de la rencontre de ces deux passionnés. Si Cathy Guetta voit son signe solaire lui conférer quelques traits de caractère, ces derniers doivent être d'être impulsive, franche, et insouciante. Avec un manque de maturité qui pourrait l'amener à faire quelques "extravagances financières". Néanmoins pas de quoi dérouter notre Scorpion, qui lui sera très fidèle et sera séduit par son côté idéaliste. Un couple "fougueux" qui a dû néanmoins, à en croire les astres, s'entraîner à garder les pieds sur terre, pour pouvoir avancer si longtemps ensemble. Quoi qu'il en soit entre la femme Bélier et l'homme Scorpion, si l'amour est réellement sincère comme il l'est entre Cathy et David Guetta, tout obstacle ne sera que brindille sur leur chemin.