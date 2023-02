"Faut que je perde du poids, faut pas que j'en prenne" : Traumatisée, Mentissa se pesait "tous les jours"

La jeune artiste Belge Mentissa fait partie des personnes très attendues ce vendredi soir à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, à l'occasion de la 38ème cérémonie des Victoires de la Musique. En effet, aux côtés de November Ultra et Emma Peters, elle fait partie des nominées dans la catégorie "Révélation féminine". Une chanteuse pétrie de talents, qui a notamment fait pleurer la présentatrice de l'événement Laury Thilleman hier soir sur le plateau de C à Vous, en interprétant avec beaucoup d'émotion le titre The winner takes it all d'ABBA avec ses deux collègues.

Mais avant de se révéler aux yeux du grand public, la finaliste de la 10ème saison de The Voice, dans l'équipe de Vianney, a rencontré quelques problèmes de confiance en elle. Un thème qu'elle aborde d'ailleurs dans son titre Balance, issu de son premier album intitulé La vingtaine. "J'ai libéré le poids / Qui pesait lourd sur le coeur / Qui m'empêchait d'être belle / Qui m'empêchait d'être moi", chante-elle dans le refrain. Un sujet sur lequel elle était également revenue dans l'émission Quotidien le 30 janvier dernier.

"J'ai été très dure avec moi-même pendant assez longtemps. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le regard que je portais envers moi-même, tous ces trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux où on a l'impression finalement qu'on doit ressembler à un type standard physiquement... Ça m'a beaucoup pourri la vie pendant très longtemps. Je faisais des régimes et tout ça... Je ne me sentais pas à l'aise. C'est très dur quand on commence sa carrière, qu'on est confrontée à la scène, les gens nous voient tout le temps, mais qu'on se sent pas bien dans notre peau" , avait-elle confié à Yann Barthès.

J'ai fait un long chemin

"Psychologiquement, ça devenait assez lourd à porter. Je me pesais tous les jours. J'étais constamment dans cette réflexion de : 'Faut que je fasse attention, faut que je perde du poids, faut pas que j'en prenne'. J'ai senti que, physiquement, ça commençait à prendre une trop grande place, de la place que je pourrais libérer pour être heureuse, épanouie, me sentir bien, donner de l'amour à moi-même et aux personnes que j'aime", avait-elle ajouté.

Mais depuis, elle a repris du poil de la bête : "J'ai fait un long chemin. Écrire Balance, c'était un peu le début pour moi de dire : 'Je lâche prise, je m'accepte enfin telle que je suis'. Jai compris que je me prenais la tête et que c'est triste à 23 ans. Je me suis dis, dans 10 ans, quand j'aurais 33 ans, je vais me rappeler de mes 20 ans, et je vais me dire : 'J'ai passé toute ma vie, toute ma jeunesse à faire des régimes', c'est ridicule". Un état d'esprit remarquable de la part de la jeune artiste, qui pour rappel sera au centre de l'attention ce soir.