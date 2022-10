"Faut un mort pour avoir une réaction ?" : Marilou Berry, choquée par une sordide affaire d'enlèvement, réagit

Marilou Berry s'est saisie de son compte Instagram ce vendredi 14 octobre, pour passer un message qui lui tient à coeur. Depuis ce 13 octobre, un post concernant une tentative d'enlèvement qui a eu lieu dans un Uber est largement relayé sur Instagram, et plus largement les réseaux sociaux. L'histoire d'une jeune femme de 24 ans qui, en rentrant chez elle tard le soir, s'est servie de la célèbre application de VTC pour rejoindre son domicile. Mais le chauffeur a annulé la course, et l'a séquestrée dans son véhicule. "L. voit son innocence défiler devant ses yeux, peut-on lire. [...] Il l'a reluque." Finalement, la jeune femme réussira à sauter de la voiture en marche mais alors qu'elle a alerté l'application, "qui n'a rien fait", apprend-on, "le chauffeur continue d'exercer".

Une histoire qui a touché un grand nombre d'utilisateurs sur Instagram, et notamment Marilou Berry. L'actrice, maman d'un fils Andy, a partagé le post en story déjà liké par plus de 150 000 personnes. Et elle a commenté cette affaire : "Faut un mort pour avoir une réaction ? Il aurait fallu qu'elle se fasse enlever/violer/séquestrer/tuer pour que vous preniez les mesures nécessaires." "Comment ça se passe ?", interroge l'actrice de 39 ans, consternée et énervée. Et elle a ensuite reposté la photo du chauffeur concerné par cette affaire. "Je vous présente Boubacar, qui a essayé d'enlever ma belle-soeur hier soir. Gardez les yeux ouverts.

Cc @uber ça dit quoi ?", a écrit la jeune femme qui a écrit ce post.