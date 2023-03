"Fière de toi" : Jaden, le fils d'Andre Agassi et Steffi Graf, reçoit une belle preuve d'amour de sa très jolie copine

Les chiens ne font pas des chats et pour Andre Agassi et Steffi Graf, tous deux des sportifs de très haut niveau, leurs enfants ne pouvaient pas être insensibles au sport. Si eux avaient choisi le tennis, c'est vers une autre direction que la carrière de leur fils, Jaden, se tourne. Le jeune homme de 21 ans semble bien parti pour devenir une vedette d'un sport très populaire aux États-Unis, le baseball.

Actuellement avec l'équipe des Trojans de l'université de Californie du sud, le grand frère de Jazz Agassi fait le bonheur de ses parents. "Je suis très fier de qui il est (...) Je suis juste fier de le regarder jouer. il n'a même pas à bien jouer pour que j'apprécie le voir jouer", a récemment raconté Andre Agassi à propos de son fils. Si tout va bien sur le plan professionnel, c'est également le cas dans sa vie amoureuse, puisque le grand blond est en couple avec une très jolie fille prénommée Catherine. Pour la Saint-Valentin, Jaden Agassi a annoncé à sa communauté sur Instagram qu'il était en couple en publiant un selfie au côté de celle qui fait battre son coeur.

Catherine, première supportrice de Jaden

Depuis, le fils d'Andre Agassi et Steffi Graf n'hésite plus à se montrer sur les réseaux sociaux avec la belle Catherine et pour son anniversaire, il lui a fait une déclaration enflammée. "Joyeux anniversaire !!! Je t'aime Rini", a-t-il écrit sur une photo d'une journée à la plage et sous le soleil. Ce 12 mars, c'était au tour de sa copine de lui faire une belle déclaration. Visiblement fan de l'équipe de baseball dans laquelle son compagnon joue, elle a publié dans sa stoy (qui est à retrouver dans le diaporama) une photo de son couple au moment d'un match, puisque Jaden est habillé pour jouer. "Je suis fière de toi", écrit-elle en mettant un emoji coeur. Une attention qui a fait très plaisir à son amoureux, qui n'a pas hésité à reposter la photo dans sa story en y ajoutant une série d'emojis coeur rouge.

Très amoureux de sa copine, Jaden Agassi vit une très belle histoire et Catherine est définitivement sa plus grande fan !