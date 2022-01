"Fracture ouverte... j'aurais pu y rester" : Cyril Lignac évoque le terrible accident qui l'a marqué à vie

Cyril Lignac a vu sa vie défiler devant ses yeux en 2016. A l'époque, il est l'un des pâtissiers les plus populaires de France grâce à son talent et ses nombreuses apparitions à la télévision. Pris dans ce tourbillon professionnel, le chef mène une vie à 1000 à l'heure et subit un rappel à l'ordre. Alors qu'il circule en deux-roues dans les rues de Paris, Cyril Lignac se fait percuter par une voiture. Une collision sur laquelle il est revenu dans l'émission En aparté diffusée ce lundi 31 janvier sur Canal +, dont Gala a dévoilé un extrait en exclusivité : "J'ai traversé le carrefour, fracture ouverte. [...] J'aurais pu y rester." Effectivement, le choc est tel qu'il lui vaut de passer deux mois sous surveillance à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Sorti vivant de l'accident, Cyril Lignac est persuadé que sa maman, disparue en 2014, a été son ange gardien : "Je me suis relevé en me disant 'maman m'a protégé', je me suis remis sur pied et j'ai réappris à marcher."

Cet accident de scooter a été traumatisant, à l'image de la perte de sa maman Janine Gazeau avec qui il était très proche, voire fusionnel, en 2014. Atteinte d'une grave maladie, elle ne s'en est pas sortie. Si le temps apaise la douleur de l'absence, Cyril Lignac est catégorique : "On ne s'en remet jamais en fait." Fidèle à son optimisme, l'acolyte de Mercotte voit le bon côté des derniers jours de vie de sa maman.

Lorsque le diagnostic de sa maladie s'abat sur la famille, Janine Gazeau prévient son fils qu'elle se fera soigner à Paris : "Ce qui est 'génial' dans mon malheur, c'est que j'ai passé les six derniers mois de sa vie avec elle", explique-t-il toujours dans En Aparté. Cyril Lignac ouvre grand les portes de son appartement à sa maman et retombe en enfance : "J'en ai tellement profité, je suis redevenu comme un petit garçon. Je l'appelais en lui disant 'maman je ne rentre pas manger ce soir', elle me répondait 'mais Cyril, tu es chez toi, tu fais comme tu veux'. J'avais retrouvé ce cocon familial." Sans doute l'un de ses plus beaux souvenirs !