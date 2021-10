Cyril Lignac hospitalisé et cloué au lit pendant deux mois : le terrible accident qui a changé sa vie

Tous les amateurs de gourmand et de croquant ont rendez-vous pour l'édition 2021 du Meilleur Pâtissier. Le célèbre chef Cyril Lignac continuera de distribuer conseils, critiques, bons et mauvais points. Le roi des fourneaux, récemment euphorique quant à un nouveau projet qui le comble de bonheur, est ravi de pouvoir vivre de sa passion. A une époque, un accident lui avait donné quelques sueurs froides...

En effet, en novembre 2016 Cyril Lignac se faisait renverser en scooter dans les rues de Paris. Alors qu'il quittait son restaurant Le Bar des Près (dans le mythique quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de la capitale), une voiture lui avait grillé la priorité sur la route et l'avait percuté. Blessé à la jambe, le pâtissier star avait été opéré et contraint à subir six semaines d'immobilisation ! Une enquête avait alors été confiée dans la foulée au Service des traitements judiciaires des accidents (STJA).

Cet accident qui l'avait cloué au lit pendant presque deux mois a bien évidemment laissé des traces dans la chair et l'esprit du chef, que l'on sait aujourd'hui de nouveau en couple. Vivant une vie à cent à l'heure entre la télévision, ses cuisines et les offres de partenariat, Cyril Lignac révélait avoir pris du recul. "Ma réflexion a un peu changé depuis mon accident qui m'a cloué au lit pendant deux mois. J'ai toujours fait confiance à mes équipes en les corrigeant parfois, et en les encourageant souvent. Avant, j'avais tendance à vouloir tout contrôler. Mais l'accident m'a permis de prendre du recul. Ma relation avec mes collaborateurs est devenue plus forte, ils ont encore plus de responsabilités", disait-il ainsi au Figaroscope en 2017.

Cyril Lignac retrouvera une nouvelle fois sa complice Mercotte pour cette nouvelle saison du Meilleur Pâtissier mais aussi et surtout une nouvelle animatrice qui remplace Julia Vignali : la sympathique Marie Portolano.