"Il a eu chaud" : Marc-Olivier Fogiel, ému aux larmes, évoque la santé de Dave

Marc-Olivier Fogiel n'est pas venu pour rien sur le plateau de C à vous, le mardi 8 février. Il venait faire la promotion du téléfilm Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? mais a aussi été questionné par Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe sur tout un tas de sujets : le clash entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe, le retrait de Jean-Jacques Bourdin de l'antenne ou encore la santé de Dave.

Alors qu'il avait fait savoir à l'AFP que son grand ami Dave (77 ans) était finalement sorti du service de réanimation dans lequel il avait été admis après sa lourde chute survenue chez lui à Paris, le 25 janvier, Marc-Olivier Fogiel a repris la parole pour se montrer rassurant. "Il va bien. Il a fait une lourde chute, il a eu quatre jours compliqués et aujourd'hui il va bien. Il nous écoute d'ailleurs. Vous pouvez lui envoyer un SMS. Il répond à son portable, il va bien mais il a eu chaud...", a fait savoir celui qui est aujourd'hui directeur général de BFMTV. Une réponse apportée sous le coup d'une vive émotion, le journaliste ayant les larmes aux yeux après avoir évoqué le sujet délicat de la GPA, une thématique absente du débat présidentiel. Lui-même y ayant eu recours à deux reprises pour devenir père de deux petites filles.

Le téléfilm inspiré des écrits de Marc-Olivier Fogiel a beaucoup touché l'ancien animateur qui a d'ailleurs pu le visionner en novembre dernier avec son ami Dave, lequel est le parrain de sa fille aînée Mila. Le chanteur hollandais, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, va de mieux en mieux et a donné des nouvelles en personne mais a effectivement échappé au pire. L'interprète de Vanina aurait fait une chute de 2,5 mètres et a frôlé la catastrophe au niveau des cervicales. Il sera logiquement absent plusieurs semaines, le temps de sa convalescence. "Je suis dans un hôpital militaire dont j'ignorais l'existence, je suis bien pris en charge mais ce n'est pas encore réglé. Quand on a des petits bobos à 77 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 17 ans ! Donc c'est un peu plus inquiétant mais ce n'est pas la fin d'une vie qui s'annonce !", a-t-il déclaré à Télé Loisirs.