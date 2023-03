"Il avait 40 ans, j'en avais 16" : Clémentine Célarié, coup de foudre et "lettres exaltées" à un grand comédien

A 65 ans, Clémentine Célarié est toujours aussi passionnée par l'amour, la vie et le théâtre. Voilà plusieurs années maintenant qu'un projet lui a offert la possibilité d'allier ces trois centres d'intérêt d'un seul coup : les représentations du roman Une vie de Guy de Maupassant. Sur la scène du théâtre des Mathurins puis du Petit Saint-Martin, Clémentine Célarié se donne corps et âme, comme pour traduire et transmettre toute l'admiration et la passion qu'elle voue à l'auteur découvert dès sa plus tendre enfance.

Guy de Maupassant a même, et ce bien malgré lui, permis à Clémentine Célarié de connaître ses premiers émois d'adolescente. Comme elle l'a confié à Paris Match, c'est grâce à un cadeau de sa maman, qui l'a emmenée voir Les Contes de la bécasse, que Guy de Maupassant devient son "frère d'âme" et un célèbre auteur, la cible de son coeur. A l'époque, Gérard Guillaumat lit ces histoires et fait craquer Clémentine Célarié : "J'ai eu un coup de foudre, se souvient-elle. Je ne sais pas pour qui ou pour quoi. L'auteur, le théâtre, l'acteur..."

Clémentine Célarié n'est qu'une adolescente quand Gérard Guillaumat a déjà bien entamé sa vie d'adulte. Totalement sous le charme et bercée par l'amour et la passion, elle lui envoie des "lettres exaltées" : "Il avait 40 ans, j'en avais 16, il ne me répondait pas vraiment..." La jeune femme de l'époque a fini par lâcher l'affaire pour vivre pleinement sa vie. Mère de trois enfants (Tismé, fils d'Henri Diallo, et Gustave et Balthazar, les garçons qu'elle a eus avec le réalisateur Christophe Reichert), Clémentine Célarié n'a plus qu'un maître-mot dans son quotidien : profiter.

Tout le monde pense que tu vas mourir

En 2021, Clémentine Célarié reprend la plume et publie Les mots défendus aux éditions. Dans cet ouvrage, la comédienne se livre à coeur ouvert sur le combat qu'elle a mené en secret contre le cancer du côlon qui l'a frappée fin 2019 : "Quand tu dis que tu as un cancer, tout le monde pense que tu vas mourir... Je n'avais pas envie de faire dans le larmoyant." Son public n'est pas au courant avant la sortie de son livre, ses proches non plus. Du moins au début avant qu'elle ne soit "grillée par un mail" : "Je râlais contre la chimio. J'ai essayé d'en rigoler, de dire que c'était juste un polype, mais plus je mentais, plus je m'enfonçais. Depuis, un de mes fils m'appelle 'la petite cancéreuse'" racontait-elle à Ciné Télé Revue. Cette épreuve lui a fait prendre conscience de l'essentiel : "Quand vous avez eu un cancer, vous êtes comme un incendie de forêt. Quand vous êtes guérie d'un truc comme ça, vous êtes tellement reconnaissant à la vie qu'on ne va pas perdre du temps." L'actrice vit désormais à 100 à l'heure et elle a bien raison !