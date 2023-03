Diaporama : "Il avait 40 ans, j'en avais 16" : Clémentine Célarié, coup de foudre et "lettres exaltées" à un grand comédien

1 / 19 " Il avait 40 ans, j'en avais 16 " : Clémentine Célarié, coup de foudre et "lettres exaltées" à un grand comédien

Clémentine Célarié est une amoureuse de l'amour

Elle a d'ailleurs connu ses premiers émois à l'adolescence grâce à la littérature de Guy de Maupassant et aux lectures d'un homme célèbre grâce à qui elle a découvert l'auteur

A l'époque, la mère de Clémentine Célarié l'emmène voir " Les Contes de la bécasse", lus par Gérard Guillaumat qui la fait tomber sous son charme

"J'ai eu un coup de foudre, se souvient-elle. Je ne sais pas pour qui ou pour quoi. L'auteur, le théâtre, l'acteur..." raconte-t-elle dans les pages de "Paris Match"

Clémentine Célarié n'est qu'une adolescente quand Gérard Guillaumat a déjà bien entamé sa vie d'adulte. Cela ne l'empêche pas de lui écrire des "lettres exaltées" : "I l avait 40 ans, j'en avais 16, il ne me répondait pas vraiment..."

Face à l'absence de réponse, Clémentine Célarié a fini par lâcher l'affaire. Et c'est sûrement mieux comme ça !

Couverture de "Paris Match" du jeudi 16 mars 2023

Couverture du livre "Les mots défendus" de Clémentine Célarié, publié en 2021 chez Albin Michel

