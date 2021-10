"Il devait lui rendre..." : Céline Dion trahie ? Ce bien qu'elle n'a jamais récupéré...

Ceux qui ont la chance de se rendre dans le manoir californien d'Adele peuvent en témoigner : la Britannique est très fan de Céline Dion. A tel point qu'elle expose dans son salon un cadre dans lequel est enfermé... un chewing-gum mâché par l'interprète de My Heart Will Go On ! Un "cadeau" reçu d'un animateur, qui a visiblement menti à la québécoise.

Sur Instagram, Adele a partagé la vidéo de son questionnaire réalisé avec Vogue - à l'occasion de la sortie de son nouveau disque porté par le single Easy On Me - et, dedans, elle y révélait donc que son bien le plus précieux et surprenant était un chewing-gum de Céline Dion. "James Corden, qui est un de mes amis et qui anime le Carpool Karaoke [diffusé pendant The Late Late Show sur la chaîne américaine CBS, NDLR], a fait l'émission avec elle, il savait à quel point j'étais fan, alors il lui a fait cracher son chewing-gum dans un morceau de papier et il l'a encadré pour moi", a-t-elle raconté.

Amusée par cette anecdote un peu dégoûtante, Céline Dion a réagi sur les réseaux sociaux. La chanteuse a répondu : "Hilarant ! .... Mais @JKCorden @latelateshow était supposé le rendre à Céline... Elle adore mâcher tout en chantant It's All 'Gumming' Back To Me Now. Qu'importe, on adore Easy On Me et on a hâte d'entendre ton nouvel album Adele !" Bien que trahie par l'animateur qui lui avait caché ses véritables intentions, la diva ne lui en tient pas rigueur.