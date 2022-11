"Il est complètement marteau de vous" : Jenifer découvre qu'un animateur est fou d'elle !

Difficile, parfois, de mettre des barrières émotionnelles dans le cadre du travail. Le lundi 7 novembre 2022, un membre de l'équipe de l'émission Télématin était particulièrement heureux à l'idée de se rendre au bureau. Ou plutôt en plateau de tournage. L'invitée du jour n'était autre que la chanteuse Jenifer, et l'un des complices de Julia Vignali écoute visiblement toute sa discographie en boucle depuis qu'elle a remporté la victoire, lors de la première saison de la Star Academy en 2002 sur TF1. Il s'agit de Jean-Baptiste Marteau, qui a eu du mal à camoufler sa joie à l'idée de croiser l'artiste.

Même s'il avait voulu être discret, c'était peine perdue. A peine Jenifer était-elle installée dans son siège que Julia Vignali, aux manettes de l'émission de France 2 ce jour-là, s'est amusée à expliquer la situation. "Est-ce qu'on peut crever l'abcès ? Jean-Baptiste Marteau est complètement marteau de vous, a-t-elle annoncé, à l'aide d'un savant jeu de mots. C'est le cas de le dire. C'est votre plus grand fan. Maintenant, c'est dit, on va pouvoir parler de vous." Force est de constater que le journaliste semblait connaître les paroles de toutes les chansons de Jenifer sur le bout des doigts. Peut-être, même, celle de son neuvième et nouvel album.

Si elle était présente sur le plateau de l'émission Télématin, c'est parce que Jenifer accompagne effectivement la sortie d'un nouvel opus inédit, composé de douze titres et baptisé sobrement N°9. La maman de trois garçons avait déjà dévoilé, un peu plus tôt, le titre Sauve qui m'aime et avait cumulé, rien que sur YouTube, plus d'1,2 million de vues. Voilà qui explique qu'elle soit sur tous les fronts, puisqu'on l'a très récemment vue à l'affiche de l'exceptionnel spectacle télévisé qu'était Embarquement immédiat, programme présenté par Patrick Fiori consacré au patrimoine musical corse. Cette course à la promotion est un réel travail, mais aussi l'occasion, pour tous, de découvrir Jenifer comme rarement. Il y a peu, elle avouait même, en parlant musique, qu'elle avait un jour été placée en garde à vue par erreur...