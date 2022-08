"Il faut oser se montre comme cela..." : Sophie Davant critiquée gratuitement sur Instagram, elle réplique !

"Quelle élégance de faire du topless à la soixantaine et la poitrine qui tombe ! On voit le bout des seins ! C'est classe, le soleil a fait son effet car la peau est bien fripée au bras ! La coiffure n'en parlons pas, il faut oser se montrer comme cela, enfin il y a encore beaucoup de messieurs qui vont apprécier sans voir la triste réalité !", peut-on lire dans les commentaires. Un message plutôt violent et gratuit, auquel la présentatrice a répondu avec second degré : "Et vous, ça va à part ça ?".

Heureusement, la plupart de ses fans ont ensuite réagi et les commentaires juste en dessous sont sans appel : "Un peu de respect ne tue pas" a écrit un internaute, quand d'autres comparent l'autrice du premier message à une "langue de vipère". "Ne soyez pas jalouse, la méchanceté n'est pas une bonne conseillère", peut-on également lire, ou encore : "J'espère que je serais comme elle au même âge.... En revanche, contrairement à elle vous manquez tellement de classe, l'aigreur vous mange de l'intérieur, vous en vomissez votre méchanceté".

Son amie et ex-collègue Laura Tenoudji n'a pas tardé non plus à prendre sa défense : "Les chiens aboient, la caravane passe... Souhaitons à tout le monde d'être aussi épanouie et rayonnante que Sophie... Mais la réussite attise la jalousie...". Un soutien de la part de la femme de Christian Estrosi, que Sophie Davant a salué, mais n'a plus relevé.

Heureusement, et n'en déplaise à ses détracteurs, Sophie Davant fourmille de projets ! Toujours à la tête de l'émission Affaires Conclues sur France 2, elle enchaine les interviews pour son magazine. Tout cela bien sûr en profitant de ses deux enfants, Valentine et Nicolas (26 et 29 ans), nés de son union passée avec Pierre Sled.