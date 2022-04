"Il le savait, c'est terrible" : Les tristes confidences de Denis Brogniart sur la mort de Jean-Pierre Pernaut

C'est bouleversées que les personnalités du PAF ont fait le déplacement à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris le 9 mars dernier pour dire au revoir à Jean-Pierre Pernaut une dernière fois. Ce jour-là, les obsèques du journaliste ont eu lieu en présence bien sûr de sa famille, à savoir son épouse Nathalie Marquay et leurs deux enfants Lou (20 ans) et Tom (19 ans) mais aussi son ex-femme Dominique Bonnet, et leurs deux aînés, Olivier et Julia. La figure populaire de TF1 qui a animé pendant plus de 30 ans le journal de 13h a malheureusement laissé un grand vide une semaine plus tôt, décédant des suites de complications au coeur. Une situation grave qui fut l'une des conséquences de son cancer du poumon. C'est par la radiothérapie que Jean-Pierre Pernaut tentait de se soigner.

Denis Brogniart a malgré lui été le témoin de la mauvaise forme de son collègue de la Une, frappé par ce qu'il estime être "le fléau de la vie, un fléau mondial", qui "nous concerne tous", comme il le révèle lors d'une interview pour Au féminin. Il garde désormais un souvenir ému du présentateur parti à l'âge de 71 ans : "Jean-Pierre fait partie de mes Pygmalion, il fait partie des gens qui m'ont beaucoup conseillé dans ce métier, c'est incontestablement le présentateur pour lequel j'ai le plus d'admiration, parce qu'il travaille sans prompteur, parce qu'il a créé son propre journal, parce qu'il allait décider du moment où il allait partir. Ça fait plein de choses que peu de gens ont faites avant lui."

Le présentateur de Koh-Lanta regrette néanmoins que Jean-Pierre Pernaut n'ait pas réussi à se débarrasser de son addiction pour la cigarette des années plus tôt. "Malheureusement, il n'avait pas mis toutes les chances de son côté. Mais il le savait, c'est ça qui est terrible", se désole-t-il.

Denis Brogniart ne peut alors que lutter davantage contre le tabac. Un combat encore plus personnel lorsqu'il s'agit de ses enfants, les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006) nées de ses amours avec sa femme Hortense ainsi que Dimitri (né en 2000 d'une ancienne union). "C'est pour ça que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, avant que ce soit impossible d'arrêter, évitez de commencer. Mais c'est un signe d'indépendance, d'intégration dans un groupe. Mes filles ne fument pas, je les ai peut-être mieux sensibilisées que mon fils. Et puis c'est n'importe quoi de dire que si tu arrêtes, après 5 ans tout s'efface. Le corps se souvient", a-t-il rappelé.