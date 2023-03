"Il me demandait de..." : Clotilde Courau, cet ex qui lui réclamait une preuve d'amour répugnante

Aujourd'hui c'est Vittoria de Savoie qui fait parler. Sosie de sa célèbre maman, Clotilde Courau, la jeune princesse, fille d'Emmanuel-Philibert de Savoie, et digne héritière de son grand-père, Victor-Emmanuel, représente parfaitement son clan. Discrète et élégante, Vittoria de Savoie (18 ans) a été absolument splendide le week-end dernier, lors d'un rassemblement de son clan en l'honneur de l'un de ses ancêtres, Humbert II, dernier roi d'Italie, disparu il y a quarante ans. Un hommage auquel elle se rendait pour la première fois. Avant elle, il y a quelques années, c'est Clotilde Courau qui faisait les gros titres, alors qu'elle rencontrait en mai 2002 le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, qui a tout de suite eu un coup de foudre pour l'actrice française.

Mais avant de devenir l'épouse de ce dernier, Clotilde Courau a connu d'autres romances, notamment avec un dénommé Alexandre. Un petit ami qui lui implorait une preuve d'amour parfaitement répugnante, comme elle le révélait dans Tout le monde en parle, face à Thierry Ardisson. Invitée en avril 2003, la mère de Vittoria et Luisa de Savoie avait eu le droit à un flashback de la fois où elle avait fait cette étonnante confidence. "J'avais une éducation très libre, sans aucun interdit, a-t-elle révélé. Donc moi j'allais dormir chez mon copain Alexandre, qui me faisait embrasse sa chaussette sale 100 fois pour lui prouver que je l'aimais." Une demande répugnante que Thierry Ardisson a adorée et l'Homme en noir en a même fait l'une de ses questions dans l'interview "Par amour".

Je suis toujours à la recherche de mon prince charmant

Mais lorsque Clotilde Courau a fait craquer Emmanuel Philibert de Savoie, l'ancien acolyte de Laurent Baffie a décidé de retirer cette fameuse question autour des chaussettes sales. "Il s'est passé des trucs depuis Alexandre", lui a-t-il suggéré, évoquant sa rencontre avec le prince et ami de Laeticia Hallyday. Et lorsqu'il a lancé la chanson Un jour mon prince viendra, l'actrice Clotilde Courau s'est amusée : "Quel prince ?" Expliquant alors que sa vie était "compliquée". Et lorsque l'animateur lui a demandé si elle allait devenir reine d'Italie, elle a nié : "Pas du tout, je ne suis pas mariée et je suis toujours à la recherche de mon prince charmant". Une reine pour brouiller les pistes.