"Il s'est barré !" : Un agriculteur de L'amour est dans le pré interrompt soudainement son bilan (SPOILER)

Cette année dans L'amour est dans le pré, ce sont treize nouveaux agriculteurs qui étaient en quête de la personne idéale. Parmi eux figuraient pour la première fois dans l'histoire de l'émission un père et sa fille. Il s'agit de Jean-Paul, âgé de 70 ans et d'Emmanuelle, 41 ans. Ils sont viticulteurs dans le Grand Est et sont associés depuis que la jolie brune a décidé de quitter son travail d'agent immobilier pour rejoindre son père dans son vignoble, suite à la mort de sa mère Bernadette d'un cancer en 2012.

Tous deux misaient donc sur le programme pour refaire sa vie. Mais, pour Emmanuelle, l'aventure fut de courte durée puisqu'après lecture de son courrier, elle n'a souhaité rencontrer aucun de ses prétendants. Du côté du papa Jean-Paul, c'est une autre histoire. L'agriculteur a été séduit par Devi, une Suissesse de 56 ans, ainsi que par Valérie, une ancienne connaissance. Avec cette dernière, une complicité indéniable s'était installée mais, au bout de quelques jours, Valérie se rendait à l'évidence : il n'y avait entre eux que de l'amitié. Elle décidait alors de partir. Seul avec Devi, Jean-Paul s'est ensuite quelque peu débarrassé de sa retenue habituelle. A tel point qu'au moment de dire au revoir à sa belle qui rentrait chez elle, il lui a dit "je t'aime", espérant la revoir très vite.

Malheureusement, lors du bilan qui sera diffusé le 7 novembre prochain et qui est déjà disponible sur la plateforme Salto, c'est un Jean-Paul célibataire que Karine Le Marchand retrouve, du moins virtuellement. Car Jean-Paul et Emmanuelle étaient à distance pour donner de leurs nouvelles, étant donné que c'était le moment des vendanges. L'animatrice a tout de même pu mener son enquête et a demandé ce qui avait bien pu se passer entre Jean-Paul et Devi. "C'est l'histoire de l'éloignement, de la distanciation, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt", a-t-il expliqué. Et de souligner : "Mais ce qu'on a vécu, c'était sincère et beau, une belle aventure, une belle rencontre."

Ca, on ne me l'a jamais fait !

Karine Le Marchand a ensuite demandé l'avis d'Emmanuelle et, pendant ce temps... Jean-Paul s'est tout bonnement éclipsé pour continuer de travailler. "J'y crois pas, ton père il s'est barré derrière pour aller faire sa machine alors que je fais son interview, non mais ça on ne me l'a jamais faite, s'est offusquée l'animatrice. Non mais c'est un dingue hein, on se souviendra de vous !".

Qu'à cela ne tienne, pendant ce temps-là, Emmanuelle a pu partager sa bonne nouvelle. La jolie brune a expliqué être en contact "avec quelqu'un grâce à l'émission". "C'est très très récent, je ne suis sûre de rien encore, mais c'est hyper bien parti, on rigole bien", a-t-elle confié. Une fois de retour dans le champ de vision de l'animatrice, Jean-Paul a de son côté assuré recevoir encore beaucoup de lettres de prétendantes... Affaire à suivre donc !