"Il vous demande de mourir" : Pascal Praud sous le choc face à Dominique Tapie

Ce mardi 3 avril 2023, Pascal Praud a reçu Dominique Tapie. L'épouse du regretté Bernard Tapie venait assurer la promotion de son livre La fureur de vivre, sorti le 22 mars aux éditions de L'observatoire. Très émue, elle a évoqué l'homme qui a partagé sa vie durant pas moins de cinquante-deux ans.

Elle a tout d'abord confié qu'elle allait "pas trop mal" et que l'écriture de son livre a été une sorte de thérapie, ainsi qu'un moyen de remettre "un peu les choses en ordre". Proche de Bernard Tapie, Pascal Praud confirme qu'il avait une personnalité unique. Puis, il a parlé d'une "scène invraisemblable" qu'il avait découverte dans l'ouvrage. "Vous écrivez : 'Il m'a pris la main, est resté silencieux quelques minutes. Puis il m'a regardé et m'a lancée : On y va ? Comment cela on y va ? Il a dirigé son regard vers le ciel et soufflé : Bah tu vois ce que je veux dire. Je lui ai répondu doucement : Mais enfin Bernard, réfléchis. Tu ne peux pas me demander cela. Je ne suis pas prête, j'ai mes enfants, les petits-enfants, les chiens. Je ne veux pas te laisser, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Lui qui des années auparavant se réjouissait de partir avant moi, c'était pire encore quand lui venait l'idée que je pourrais refaire ma vie", a lu le compagnon de Catherine. Et de résumer ensuite : "Il vous demande de mourir avec lui. C'est invraisemblable."

C'était l'amour fou

Dominique Tapie a acquiescé, en ajoutant qu'il lui a fait promettre de le "rejoindre dans sa tombe", pour ne pas être seul. "C'était l'amour fou", a-t-elle déclaré. Et d'avouer que son esprit lui a envoyé des signes de l'au-delà. Comme une photo de son anniversaire qui est tombée dans le couloir, alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte. "Et j'ai plein de petits détails. Mais je ne vais pas raconter ça, c'est trop intime", a-t-elle conclu le sujet.

Rappelons que Bernard Tapie était atteint d'un cancer de l'estomac et de l'oesophage. Un combat qu'il a médiatisé. Après un traitement par chimiothérapie et une opération chirurgicale, il a découvert que le cancer s'était étendu à ses poumons. Et en avril 2021, se sont des métastases aux reins et au cerveau qui sont trouvées. Il est mort le 3 octobre 2021, dans son hôtel particulier parisien, à l'âge de 78 ans.