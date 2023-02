"Il y a une place en enfer..." : Shakira sort du silence et s'en prend violemment à la jeune compagne de Gerard Piqué !

Si les séries à suspense nous réservent souvent bien des surprises, la rupture entre Shakira et Gerard Piqué dépasse toutes les attentes ! Les deux célébrités ont acté leur séparation en juin dernier et depuis, les attaques de part et d'autre sont légions et on ne compte plus les piques par médias interposés. Pourtant, les choses étaient plutôt calmes dans les premiers mois puisque la Colombienne et l'Espagnol étaient occupés à régler la question de la garde des enfants, Milan (10 ans) et Sacha (8 ans). Depuis, c'est une véritable guerre qu'ils se livrent et l'artiste de 46 ans n'a pas été tendre avec son ex dans sa dernière chanson. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio", chante-t-elle à l'encontre de l'ancien footballeur et de Clara Chia, sa nouvelle compagne de 23 ans.

Si jusqu'ici elle s'était principalement exprimée par l'intermédiaire de ses chansons, Shakira a décidé d'accorder une interview à Canal Estrellas, une chaîne de télévision mexicaine. L'interprète de Underneath Your Clothes s'y montre particulièrement franche, évoquant cette période compliquée de sa vie. "Je suis restée silencieuse et j'ai juste essayé de tout traiter. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je le traverse toujours, que je suis sous le regard du public, et parce que notre séparation n'est pas une séparation normale", témoigne-t-elle le 27 février, avant de poursuivre : "Cela a donc été difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants."