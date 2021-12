"J'ai bien raté ma vie sentimentale, mais bien" : Isabelle Nanty cash sur sa vie amoureuse

A 59 ans, Isabelle Nanty peut se réjouir d'avoir réussi une brillante carrière émaillée de grands succès populaires, aussi bien sur le petit écran (Munch) que sur le grand (Les Tuche). Mais, côté vie privée, c'est nettement moins l'euphorie. Elle reconnait elle-même que Cupidon n'a visiblement pas bien visé...

Dans l'édition du 7 décembre de Libération, la comédienne a droit à son portait et elle s'y livre avec la franchise que le grand public lui connait. L'interprète de Cathy Tuche dans la saga d'Olivier Baroux - qui a déjà une décennie depuis le 1er volet ! - explique notamment n'avoir pas eu autant de chance en amour que dans sa carrière. "J'ai bien raté ma vie du côté sentimental. Mais bien. Après... zéro regret", dit-elle. La comédienne ne s'est effectivement jamais affiché avec un compagnon à son bras et l'on ne connait ainsi rien de sa vie amoureuse si ce n'est qu'elle élève seule sa fille adoptive.

Isabelle Nanty est devenue la maman de Tallulah, née en 2002 et qu'elle a recueillie en 2004. Une petite fille d'origine chinoise. "J'aurai pu me débrouiller pour lui donner un père parce que, quelle que soit la maison, plus elle a de fondations, plus elle est solide", ajoute-t-elle, reconnaissant n'avoir donc jamais réussi à trouver l'homme qui pourrait l'aider à élever sa fille. Si elle pourrait être abattue par une telle situation, la comédienne a surtout accepté son sort, visiblement bien dans ses baskets après avoir connu des hauts et des bas. "Jusqu'à 40 ans, on passe par tous les paliers déceptifs de la vie", souligne-t-elle, consciente qu'une fois qu'elle a traversé tout cela, elle arrive à garder l'essentiel, à se concentrer sur les petits bonheurs de la vie et ne pas avoir trop d'attentes notamment envers les autres.

Si l'amour du public la comble de joie, elle ne ferme évidemment pas la porte à l'amour tout court mais ce dernier se fait attendre...